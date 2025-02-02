«Авангард» продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина 2021 года Якуповым

ОМСК, 2 февраля. /ТАСС/. Омский клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» продлил контракт с нападающим Наилем Якуповым. Об этом сообщает пресс-служба «Авангарда».
Новое соглашение рассчитано на два года.
«Якупов с первых же матчей после возвращения доказывает на собственном примере, что характером, трудолюбием, огромным желанием и, конечно же, мастерством можно добиться многого. Именно такие лидеры нужны “Авангарду”, и по этой причине мы были рады продлить контракт с Наилем еще на два сезона», — заявил генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.
Якупову 31 год, он перешел в «Авангард» по ходу текущего сезона из китайского «Куньлунь Ред Стар». В 25 матчах за омичей нападающий набрал 22 очка (11 голов + 11 голевых передач). Также Якупов выступал за «Авангард» в 2020—2023 годах, став с командой в 2021 году обладателем Кубка Гагарина. Ранее в КХЛ Якупов играл за нижнекамский «Нефтехимик», петербургский СКА, хабаровский «Амур». В 2012 году он был выбран «Эдмонтоном» под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги. Также в НХЛ он выступал за «Сент-Луис» и «Колорадо».