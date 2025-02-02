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Хоккеисты «Динамо» потерпели домашнее поражение от «Авангарда»

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» неудачно начали очередную домашнюю серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Сергей Шелега, Дениа Костюченко НОК-БЕЛТА

Первым февральским соперником «зубров» на «Минск-Арене» стал омский «Авангард». В самом начале поединка минчане были вынуждены играть в меньшинстве в формате «3 на 5», но «Авангард» не сумел воспользоваться столь ранним шансом. Счет в матче в итоге был открыт минчанами на 10-й минуте: Роман Горбунов убежал в отрыв и вывел на бросок Вадима Мороза, который не промахнулся с близкого расстояния. Вскоре белорусский нападающий омского клуба Игорь Мартынов был близок к тому, чтобы сравнять цифры, но не реализовал выход один на один.

На первой минуте следующей трети гости сравняли цифры, причем сделав это при игре в меньшинстве. Голкипер «зубров» Василий Демченко справился с броском Джованни Фиоре, но выронил шайбу, которую канадец тут же добил в ворота. Тем не менее это же большинство принесло хозяевам и положительные эмоции: к голевому пасу Горбунов добавил точный бросок, быстрее всех сориентировавшись на добивании после выстрела Ксавье Уэлле — 2:1. Канадский защитник продлил личную результативную серию до четырех матчей.

Правда, всего через шесть минут впереди на один гол были уже «ястребы». В обоих случаях не лучшим образом на последнем рубеже действовал Демченко: сперва Василий пропустил в ближний угол, а потом отбил шайбу прямо в ворота — 2:3. И все же на перерыв команды ушли при равных цифрах на табло: Уэлле еще раз мощно зарядил от синей линии, клюшку под бросок подставил Крис Тирни, который отметился голом во втором матче подряд.

В начале заключительной трети омичи снова огорчили хозяев, но взятие ворот было отменено из-за игры рукой. Спустя десять минут «Авангард» все же добился своего — после перехвата в центре площадки «ястребы» укатили в контратаку, которую завершил белорус Мартынов. Лидерство гостей продержалось немногим более пяти минут: в ходе продолжительной атаки «зубров» шайба отскочила к недавно продлившему контракт с клубом Джошу Бруку, который вонзил снаряд точно под перекладину.

В итоге встреча перешла в овертайм, а оттуда и в серию буллитов, где точнее оказались омичи. Финальный счет — 4:5, «Динамо» уступает. Это поражение стало для подопечных Дмитрия Квартальнова четвертым в пяти последних матчах. Столичный клуб набрал 59 очков и остался на седьмом месте в Западной конференции. Второй и заключительный поединок домашней серии наша команда проведет во вторник против аутсайдера Запада «Сочи». Встреча стартует в 19.10.

Динамо Мн
4:5
1:0, 2:3, 1:1, 0:0
Б
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
2.02.2025, 17:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Василий Демченко
Михаил Бердин
1-й период
01:13
Брэйди Лайл
02:44
Никита Пышкайло
09:56
Вадим Мороз
(Вадим Шипачев, Роман Горбунов)
19:41
Константин Окулов
2-й период
20:54
Джованни Фьоре
21:03
Иван Игумнов
22:36
Роман Горбунов
(Сэм Энас, Ксавье Уэлле)
24:50
Егор Воронков
(Райан Спунер)
28:19
Наиль Якупов
(Евгений Кулик, Райан Меркли)
33:47
Крис Тирни
(Диллон Дюбе, Ксавье Уэлле)
35:24
Марк Верба
3-й период
44:29
Семен Чистяков
44:34
Вадим Мороз
51:48
Игорь Мартынов
(Семен Чистяков, Константин Окулов)
52:03
Иван Игумнов
54:31
Илья Усов
57:20
Джош Брук
(Александр Волков, Сэм Энас)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Райан Спунер
(Авангард)
Статистика
8
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
Авангард
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