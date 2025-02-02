Хоккеисты «Динамо» потерпели домашнее поражение от «Авангарда»

Первым февральским соперником «зубров» на «Минск-Арене» стал омский «Авангард». В самом начале поединка минчане были вынуждены играть в меньшинстве в формате «3 на 5», но «Авангард» не сумел воспользоваться столь ранним шансом. Счет в матче в итоге был открыт минчанами на 10-й минуте: Роман Горбунов убежал в отрыв и вывел на бросок Вадима Мороза, который не промахнулся с близкого расстояния. Вскоре белорусский нападающий омского клуба Игорь Мартынов был близок к тому, чтобы сравнять цифры, но не реализовал выход один на один.