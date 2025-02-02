Хоккеисты «Динамо» потерпели домашнее поражение от «Авангарда»

Первым февральским соперником «зубров» на «Минск-Арене» стал омский «Авангард». В самом начале поединка минчане были вынуждены играть в меньшинстве в формате «3 на 5», но «Авангард» не сумел воспользоваться столь ранним шансом. Счет в матче в итоге был открыт минчанами на 10-й минуте: Роман Горбунов убежал в отрыв и вывел на бросок Вадима Мороза, который не промахнулся с близкого расстояния. Вскоре белорусский нападающий омского клуба Игорь Мартынов был близок к тому, чтобы сравнять цифры, но не реализовал выход один на один.
На первой минуте следующей трети гости сравняли цифры, причем сделав это при игре в меньшинстве. Голкипер «зубров» Василий Демченко справился с броском Джованни Фиоре, но выронил шайбу, которую канадец тут же добил в ворота. Тем не менее это же большинство принесло хозяевам и положительные эмоции: к голевому пасу Горбунов добавил точный бросок, быстрее всех сориентировавшись на добивании после выстрела Ксавье Уэлле — 2:1. Канадский защитник продлил личную результативную серию до четырех матчей.
Правда, всего через шесть минут впереди на один гол были уже «ястребы». В обоих случаях не лучшим образом на последнем рубеже действовал Демченко: сперва Василий пропустил в ближний угол, а потом отбил шайбу прямо в ворота — 2:3. И все же на перерыв команды ушли при равных цифрах на табло: Уэлле еще раз мощно зарядил от синей линии, клюшку под бросок подставил Крис Тирни, который отметился голом во втором матче подряд.
В начале заключительной трети омичи снова огорчили хозяев, но взятие ворот было отменено из-за игры рукой. Спустя десять минут «Авангард» все же добился своего — после перехвата в центре площадки «ястребы» укатили в контратаку, которую завершил белорус Мартынов. Лидерство гостей продержалось немногим более пяти минут: в ходе продолжительной атаки «зубров» шайба отскочила к недавно продлившему контракт с клубом Джошу Бруку, который вонзил снаряд точно под перекладину.
В итоге встреча перешла в овертайм, а оттуда и в серию буллитов, где точнее оказались омичи. Финальный счет — 4:5, «Динамо» уступает. Это поражение стало для подопечных Дмитрия Квартальнова четвертым в пяти последних матчах. Столичный клуб набрал 59 очков и остался на седьмом месте в Западной конференции. Второй и заключительный поединок домашней серии наша команда проведет во вторник против аутсайдера Запада «Сочи». Встреча стартует в 19.10.