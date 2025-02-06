Хоккеисты минского «Динамо» не сумели поразить ворота «Локомотива»

Столичный клуб остался на седьмом месте на Западе, набрав 61 очко в 51 игре. Регулярный чемпионат КХЛ уходит на паузу, связанную с Матчем Звезд, который пройдет в Новосибирске 8 и 9 февраля. Участие в звездном уикенде в составе команды дивизиона Тарасова примут динамовцы Сэм Энас и Вадим Шипачев. Следующий поединок в лиге «зубры» проведут 12 февраля также против «Локомотива», но уже на своем льду.