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Хоккеисты минского «Динамо» не сумели поразить ворота «Локомотива»

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-24/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В первом февральском матче на выезде подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с «Локомотивом», который уверенно возглавляет таблицу Западной конференции. В двух стартовых периодах команды не сумели порадовать зрителей заброшенными шайбами, исход поединка решился в заключительной трети. На 54-й минуте гости реализовали большинство, а за несколько секунд до сирены также в неравных составах установили окончательный счет — 2:0 в пользу ярославцев.

Столичный клуб остался на седьмом месте на Западе, набрав 61 очко в 51 игре. Регулярный чемпионат КХЛ уходит на паузу, связанную с Матчем Звезд, который пройдет в Новосибирске 8 и 9 февраля. Участие в звездном уикенде в составе команды дивизиона Тарасова примут динамовцы Сэм Энас и Вадим Шипачев. Следующий поединок в лиге «зубры» проведут 12 февраля также против «Локомотива», но уже на своем льду.

Локомотив
2:0
0:0, 0:0, 2:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
6.02.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7679 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Алексей Мельничук
Василий Демченко
1-й период
07:42
Командный штраф
2-й период
37:45
Рушан Рафиков
3-й период
41:41
Даниил Бут
52:09
Диллон Дюбе
53:33
Байрон Фрэз
(Александр Радулов, Даниил Бут)
54:16
Никита Кирьянов
55:16
Ксавье Уэлле
58:29
Роман Горбунов
59:45
Мартин Гернат
(Артур Каюмов, Максим Шалунов)
Статистика
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Локомотив
Динамо Мн
КХЛ: таблица и календарь