Ротенберг выразил уверенность в том, что его игроки обыграют Канаду

«Заврагина тоже хочу отметить, ему, как и Демидову с Коротких, 19 лет. Они выступают в КХЛ постоянно, и на лидерских позициях. В будущем, я в этом уверен, и клубу принесут, и сборной громкие победы. Запомните мои слова: эти ребята точно обыграют Канаду!» — заявил Ротенберг.