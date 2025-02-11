В хоккейном клубе «Динамо» отметили, что больше не сталкиваются с долговыми проблемами

«В этом году ни перед игроками, ни перед поставщиками, ни перед кем бы то ни было никаких задолженностей нет, — сказал Воронин. — И от тех проблем, которые были два-три года назад, накопленные от прошлых руководителей, мы избавились. Сейчас все сбалансированно. На совете директоров даже вопроса ни разу не возникало о проблемах неуплаты задолженностей, хотя раньше такое было».