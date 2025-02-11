В хоккейном клубе «Динамо» отметили, что больше не сталкиваются с долговыми проблемами

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский хоккейный клуб «Динамо» давно не имеет проблем, связанных с задолженностями перед игроками, которые были несколько лет назад. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент и председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин.
«В этом году ни перед игроками, ни перед поставщиками, ни перед кем бы то ни было никаких задолженностей нет, — сказал Воронин. — И от тех проблем, которые были два-три года назад, накопленные от прошлых руководителей, мы избавились. Сейчас все сбалансированно. На совете директоров даже вопроса ни разу не возникало о проблемах неуплаты задолженностей, хотя раньше такое было».
В марте 2023 года «Динамо» погасило долг по зарплате перед бывшим нападающим клуба Вадимом Шипачевым. По информации «Спорт-Экспресса», сумма составляла около 100 млн рублей.