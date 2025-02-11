Хоккейной школе «Сибирь» присвоили имя Андрея Тарасенко

С 1989 по 1996 год Тарасенко выступал за ярославское «Торпедо» (ныне — «Локомотив»), несколько лет был капитаном команды. Также он выступал за новосибирский СКА, тольяттинскую «Ладу», нижегородское «Торпедо» и казахстанский «Казахмыс». В составе «Лады» он стал лучшим бомбардиром чемпионата России и самым ценным игроком турнира в сезоне-1997/98.