Хоккейной школе «Сибирь» присвоили имя Андрея Тарасенко

НОВОСИБИРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Спортивной школе хоккейного клуба «Сибирь» присвоено имя тренера Андрея Тарасенко. Об этом перед матчем Фонбет — Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» — «Лада», посвященном памяти Тарасенко, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
«Принято решение о присвоении спортивной школе хоккейного клуба “Сибирь” имени Андрея Тарасенко», — сказал губернатор.
На видеокубе «Сибирь-Арены» были показаны благодарственные слова сыновей Тарасенко: игрока Национальной хоккейной лиги «Детройт», двукратного обладателя Кубка Стэнли Владимира Тарасенко и его младшего брата Валентина. В символическом вбрасывании перед игрой приняли участие мать и вдова Тарасенко. Хоккеисты команды вышли на лед с памятными нашивками. Раскатку обе команды провели в форме, в которой играл Тарасенко. Ранее в Новосибирске прошла премьера фильма «Андрей Тарасенко: Легенда “Сибири”.
Тарасенко скончался 11 июля 2024 года на 56-м году жизни. Тарасенко работал в новосибирском клубе с 2008 года. За «Сибирь» хоккеист выступал в 1984—1986, 2001−2003 годах. В составе сборной России Тарасенко участвовал в Олимпийских играх (1994) и чемпионате мира (1995).
С 1989 по 1996 год Тарасенко выступал за ярославское «Торпедо» (ныне — «Локомотив»), несколько лет был капитаном команды. Также он выступал за новосибирский СКА, тольяттинскую «Ладу», нижегородское «Торпедо» и казахстанский «Казахмыс». В составе «Лады» он стал лучшим бомбардиром чемпионата России и самым ценным игроком турнира в сезоне-1997/98.