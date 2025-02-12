Сопин покинул пост спортивного директора московского хоккейного клуба «Динамо»

Председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин отметил, что кандидатов на должность спортивного директора в клубе пока нет. «Руководство клуба приняло заявление об уходе по собственному желанию. Алексей Николаевич является воспитанником “Динамо”, за эти годы он сильно вырос в новой для себя роли, стал отменным специалистом и настоящим профессионалом. У нас нет и не было никаких претензий к Алексею Николаевичу, весь спортивный блок отлично справлялся со своей работой, прямо скажу, данное решение стало для нас неожиданным», — сказал Воронин.