Сопин покинул пост спортивного директора московского хоккейного клуба «Динамо»

«Я принял сложное решение для себя и своей семьи. Покидать родной клуб после продолжительного времени работы всегда непросто, в “Динамо” я начал карьеру как игрока, так и функционера. Я благодарен руководству за возможность проявить себя, благодарен тренерскому штабу — я многому у них научился. Но настало время провести время с семьей, немного отдохнуть и разгрузить голову», — сказал Сопин, комментарий которого приводит пресс-служба «Динамо».
«Не хотел тянуть, так как “Динамо” должно иметь время, чтобы вести трансферную политику к новому сезону. Желаю удачи клубу и завоевания кубка», — добавил он.
Сопину 37 лет. Он был назначен на должность генерального менеджера «Динамо» в июле 2021 года, в апреле 2023 года стал спортивным директором. Столичная команда в прошлом сезоне стала победителем регулярного чемпионата КХЛ. В качестве игрока Сопин становился обладателем Кубка Гагарина 2013 года в составе бело-голубых.
Председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин отметил, что кандидатов на должность спортивного директора в клубе пока нет. «Руководство клуба приняло заявление об уходе по собственному желанию. Алексей Николаевич является воспитанником “Динамо”, за эти годы он сильно вырос в новой для себя роли, стал отменным специалистом и настоящим профессионалом. У нас нет и не было никаких претензий к Алексею Николаевичу, весь спортивный блок отлично справлялся со своей работой, прямо скажу, данное решение стало для нас неожиданным», — сказал Воронин.
«Динамо» после 53 матчей набрало 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче регулярного чемпионата бело-голубые 13 февраля примут столичный «Спартак».