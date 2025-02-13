Минское «Динамо» побило рекорд клуба по количеству аншлагов в сезоне КХЛ

На сегодняшний поединок «зубров» с ярославским «Локомотивом» были проданы все билеты. 15-тысячная «Минск-Арена» заполнилась уже в 17-й раз в текущем регулярном чемпионате — так много аншлагов за один сезон столичный клуб еще не собирал. Прежний рекорд «Динамо» в 16 солд-аутов держался с сезона-2011/12. До конца «регулярки» нашей команде осталось провести еще семь домашних матчей.