На сегодняшний поединок «зубров» с ярославским «Локомотивом» были проданы все билеты. 15-тысячная «Минск-Арена» заполнилась уже в 17-й раз в текущем регулярном чемпионате — так много аншлагов за один сезон столичный клуб еще не собирал. Прежний рекорд «Динамо» в 16 солд-аутов держался с сезона-2011/12. До конца «регулярки» нашей команде осталось провести еще семь домашних матчей.
Минское «Динамо» побило рекорд клуба по количеству аншлагов в сезоне КХЛ
12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» обновило рекорд команды по количеству аншлагов в одном сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
12.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Минск-Арена
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Игорь Никитин
Вратари
Василий Демченко
Алексей Мельничук
1-й период
10:57
Брэйди Лайл
14:43
Александр Радулов
16:58
Егор Бориков
(Илья Усов)
2-й период
20:17
Артур Каюмов
(Максим Шалунов)
30:56
Денис Алексеев
32:19
Сэм Энас
(Роман Горбунов, Крис Тирни)
32:47
Джош Брук
3-й период
46:13
Вадим Мороз
(Роман Горбунов)
56:29
Даниил Сотишвили
Статистика
6
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит