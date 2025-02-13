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Хоккеисты минского «Динамо» на своем льду обыграли «Локомотив»

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-24/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В среду подопечные Дмитрия Квартальнова принимали лидера Западной конференции «Локомотив». В стартовой трети команды редко угрожали редко угрожали чужим воротам; и минчане, и ярославцы по разу отыграли в большинстве, но успеха не добились. Тем не менее, «зубры» успели захватить лидерство до ухода на перерыв: за три минуты до сирены отличился Егор Бориков, пробив голкипера броском с неудобной руки.

Второй период начался для минчан неудачно: гости сравняли цифры уже через 17 секунд после вбрасывания в центральном круге. Вновь выйти вперед хозяевам удалось на экваторе игрового отрезка — мощнейший бросок в ближний угол нанес Сэм Энас, в этот момент динамовцы играли впятером против четверки соперника. В концовке трети минчане заперли гостей в своей зоне, но «Локомотив» выстоял — в раздевалки команды отправились при счете 2:1.

В заключительном игровом отрезке «зубры» продолжили наседать, и одна из атак наших хоккеистов вновь оказалась голевой: очередную шайбу в сезоне забросил Вадим Мороз. Больше цифры на табло не менялись, в итоге 3:1 в пользу «Динамо». Столичный клуб остался на седьмом месте в Западной конференции, уже завтра минчане вновь выйдут на лед — в гости на «Минск-Арену» приедет подмосковный «Витязь». Встреча стартует в 19.10.

Динамо Мн
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
12.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Минск-Арена
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Игорь Никитин
Вратари
Василий Демченко
Алексей Мельничук
1-й период
10:57
Брэйди Лайл
14:43
Александр Радулов
16:58
Егор Бориков
(Илья Усов)
2-й период
20:17
Артур Каюмов
(Максим Шалунов)
30:56
Денис Алексеев
32:19
Сэм Энас
(Роман Горбунов, Крис Тирни)
32:47
Джош Брук
3-й период
46:13
Вадим Мороз
(Роман Горбунов)
56:29
Даниил Сотишвили
Статистика
6
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
Локомотив
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