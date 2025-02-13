Хоккеисты минского «Динамо» на своем льду обыграли «Локомотив»

В среду подопечные Дмитрия Квартальнова принимали лидера Западной конференции «Локомотив». В стартовой трети команды редко угрожали редко угрожали чужим воротам; и минчане, и ярославцы по разу отыграли в большинстве, но успеха не добились. Тем не менее, «зубры» успели захватить лидерство до ухода на перерыв: за три минуты до сирены отличился Егор Бориков, пробив голкипера броском с неудобной руки.
Второй период начался для минчан неудачно: гости сравняли цифры уже через 17 секунд после вбрасывания в центральном круге. Вновь выйти вперед хозяевам удалось на экваторе игрового отрезка — мощнейший бросок в ближний угол нанес Сэм Энас, в этот момент динамовцы играли впятером против четверки соперника. В концовке трети минчане заперли гостей в своей зоне, но «Локомотив» выстоял — в раздевалки команды отправились при счете 2:1.
В заключительном игровом отрезке «зубры» продолжили наседать, и одна из атак наших хоккеистов вновь оказалась голевой: очередную шайбу в сезоне забросил Вадим Мороз. Больше цифры на табло не менялись, в итоге 3:1 в пользу «Динамо». Столичный клуб остался на седьмом месте в Западной конференции, уже завтра минчане вновь выйдут на лед — в гости на «Минск-Арену» приедет подмосковный «Витязь». Встреча стартует в 19.10.