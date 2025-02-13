Хоккеисты минского «Динамо» на своем льду обыграли «Локомотив»

В среду подопечные Дмитрия Квартальнова принимали лидера Западной конференции «Локомотив». В стартовой трети команды редко угрожали редко угрожали чужим воротам; и минчане, и ярославцы по разу отыграли в большинстве, но успеха не добились. Тем не менее, «зубры» успели захватить лидерство до ухода на перерыв: за три минуты до сирены отличился Егор Бориков, пробив голкипера броском с неудобной руки.