Квартальнов о матче с «Локомотивом»: обыграли сильного соперника

«Сегодня мы обыграли сильного соперника. Ключевой момент — гол Сэма в большинстве во втором периоде. До этого матч нам давался тяжело. Мы понимали, с кем играем, предупреждали, что будет много борьбы и вязкости на льду, а голевых моментов будет немного. “Локомотив” делает много правильных и нужных вещей, нам есть чему поучиться. В третьем периоде мы сыграли по ситуации. Вадим Мороз забросил важную шайбу, его тройка классно сработала, — отметил Квартальнов. — Завтра снова игра, хотя хотелось бы через день. Но таков календарь».