Квартальнов о матче с «Локомотивом»: обыграли сильного соперника

Поединок «Динамо» с лидером Западной конференции на «Минск-Арене» закончился победой хозяев со счетом 3:1. Голами за нашу команду отметились Егор Бориков, Сэм Энас и Вадим Мороз.
«Сегодня мы обыграли сильного соперника. Ключевой момент — гол Сэма в большинстве во втором периоде. До этого матч нам давался тяжело. Мы понимали, с кем играем, предупреждали, что будет много борьбы и вязкости на льду, а голевых моментов будет немного. “Локомотив” делает много правильных и нужных вещей, нам есть чему поучиться. В третьем периоде мы сыграли по ситуации. Вадим Мороз забросил важную шайбу, его тройка классно сработала, — отметил Квартальнов. — Завтра снова игра, хотя хотелось бы через день. Но таков календарь».
13 февраля столичный клуб примет «Витязь», начало матча — в 19:10. Динамовцы занимают седьмую строчку в таблице Запада, подмосковный клуб идет в конференции десятым, имея шестиматчевую серию поражений.