Минские динамовцы в третий раз в сезоне обыграли ЦСКА, Шипачев оформил дубль

Второй поединок гостевого турне подопечные Дмитрия Квартальнова проводили в Москве против ЦСКА. В стартовой трети «зубры» выглядели заметно активнее, но на перерыв ушли с преимуществом всего в одну шайбу — после броска партнера по команде самым расторопным на пятачке оказался Виталий Пинчук. Для лучшего снайпера «Динамо» этот гол стал 20-м в текущем сезоне. В начале второго периода белорусский нападающий выступил уже в роли ассистента, а автором точного броска стал Александр Волков — 2:0.
Вскоре москвичи, казалось, отыграли одну шайбу, но взятие ворот Василия Демченко было отменено после видеопросмотра. Пять минут спустя хозяева отличились уже по правилам: «зубров» огорчил защитник Владислав Провольнев, голевую передачу которому отдал белорусский форвард ЦСКА Иван Дроздов. Правда, уже через 30 секунд минчане вновь были впереди на две шайбы: в очередной раз сработала динамовская связка двух Вадимов — Мороз сделал идеальный пас из своей зоны, а Шипачев не промахнулся.
Незадолго до конца заключительной трети россиянин оформил дубль и установил окончательный счет — 4:1 в пользу «Динамо». Минчане выиграли у ЦСКА три матча из трех в нынешнем сезоне. Столичный клуб остался на седьмом месте в таблице Западной конференции, но отставание от идущей шестой «Северстали» сократилось до двух баллов. Далее «зубров» ожидают еще два поединка в Москве — с одноклубниками из «Динамо» в пятницу и против «Спартака» 23 февраля.