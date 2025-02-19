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Минские динамовцы в третий раз в сезоне обыграли ЦСКА, Шипачев оформил дубль

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали вторую победу в выездной серии регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: hcdinamo.by

Второй поединок гостевого турне подопечные Дмитрия Квартальнова проводили в Москве против ЦСКА. В стартовой трети «зубры» выглядели заметно активнее, но на перерыв ушли с преимуществом всего в одну шайбу — после броска партнера по команде самым расторопным на пятачке оказался Виталий Пинчук. Для лучшего снайпера «Динамо» этот гол стал 20-м в текущем сезоне. В начале второго периода белорусский нападающий выступил уже в роли ассистента, а автором точного броска стал Александр Волков — 2:0.

Вскоре москвичи, казалось, отыграли одну шайбу, но взятие ворот Василия Демченко было отменено после видеопросмотра. Пять минут спустя хозяева отличились уже по правилам: «зубров» огорчил защитник Владислав Провольнев, голевую передачу которому отдал белорусский форвард ЦСКА Иван Дроздов. Правда, уже через 30 секунд минчане вновь были впереди на две шайбы: в очередной раз сработала динамовская связка двух Вадимов — Мороз сделал идеальный пас из своей зоны, а Шипачев не промахнулся.

Незадолго до конца заключительной трети россиянин оформил дубль и установил окончательный счет — 4:1 в пользу «Динамо». Минчане выиграли у ЦСКА три матча из трех в нынешнем сезоне. Столичный клуб остался на седьмом месте в таблице Западной конференции, но отставание от идущей шестой «Северстали» сократилось до двух баллов. Далее «зубров» ожидают еще два поединка в Москве — с одноклубниками из «Динамо» в пятницу и против «Спартака» 23 февраля.

ЦСКА
1:4
0:1, 1:2, 0:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
19.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 7702 зрителя
Главные тренеры
Илья Воробьев
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Дмитрий Гамзин
(Павел Хомченко)
Василий Демченко
1-й период
04:12
Егор Бориков
06:26
Виталий Пинчук
(Крис Тирни, Джош Брук)
06:26
Командный штраф
2-й период
23:17
Александр Волков
(Виталий Пинчук)
25:53
Брэйди Лайл
33:02
Владислав Провольнев
(Иван Дроздов, Максим Соркин)
33:31
Вадим Шипачев
(Вадим Мороз)
3-й период
42:37
Никита Нестеров
46:23
Кристиан Ярош
59:36
Вадим Шипачев
(Крис Тирни, Джош Брук)
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
Динамо Мн
КХЛ: таблица и календарь