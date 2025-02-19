Минские динамовцы в третий раз в сезоне обыграли ЦСКА, Шипачев оформил дубль

Незадолго до конца заключительной трети россиянин оформил дубль и установил окончательный счет — 4:1 в пользу «Динамо». Минчане выиграли у ЦСКА три матча из трех в нынешнем сезоне. Столичный клуб остался на седьмом месте в таблице Западной конференции, но отставание от идущей шестой «Северстали» сократилось до двух баллов. Далее «зубров» ожидают еще два поединка в Москве — с одноклубниками из «Динамо» в пятницу и против «Спартака» 23 февраля.