Хоккеисты минского «Динамо» разгромили московских одноклубников

В третьем поединке гостевого турне минские динамовцы встречались с московскими одноклубниками. «Зубры» вышли вперед на 11-й минуте матча — в меньшинстве отличился Роман Горбунов, который набрал девятое очко в девяти последних играх. Всего через 20 секунд москвичи также поразили цель, но взятие ворот было отменено из-за удара по шайбе ногой. Во втором периоде гости довели разрыв в счете до крупного: сперва большинство реализовал Джордан Гросс, затем точный бросок с пятака нанес Даниил Липский, а еще минуту спустя поздравления принимал Сэм Энас.
После четвертой пробоины вратарь хозяев Владислав Подъяпольский уступил место на последнем рубеже Максиму Моторыгину, но сменщик продержался сухим недолго: на старте заключительной трети его огорчил Александр Волков. До финальной сирены цифры на табло не изменились, в итоге разгромная победа минского «Динамо» со счетом 5:0. Голкипер «зубров» Василий Демченко оформил пятый шатаут в нынешнем сезоне.
В текущей выездной серии подопечные Дмитрия Квартальнова пока идут без поражений: ранее на этой неделе минчане обыграли «Витязь» (4:2) и ЦСКА (4:1). Столичный клуб остался на 7-й позиции в таблице Западной конференции, но отставание от 6-го места сократилось до одного балла, а от 4-го — до двух очков. Заключительный февральский поединок на чужом льду наша команда проведет в воскресенье против еще одного московского клуба «Спартака». Встреча стартует в два часа дня.