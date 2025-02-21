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Хоккеисты минского «Динамо» разгромили московских одноклубников

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» продлили победную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В третьем поединке гостевого турне минские динамовцы встречались с московскими одноклубниками. «Зубры» вышли вперед на 11-й минуте матча — в меньшинстве отличился Роман Горбунов, который набрал девятое очко в девяти последних играх. Всего через 20 секунд москвичи также поразили цель, но взятие ворот было отменено из-за удара по шайбе ногой. Во втором периоде гости довели разрыв в счете до крупного: сперва большинство реализовал Джордан Гросс, затем точный бросок с пятака нанес Даниил Липский, а еще минуту спустя поздравления принимал Сэм Энас.

После четвертой пробоины вратарь хозяев Владислав Подъяпольский уступил место на последнем рубеже Максиму Моторыгину, но сменщик продержался сухим недолго: на старте заключительной трети его огорчил Александр Волков. До финальной сирены цифры на табло не изменились, в итоге разгромная победа минского «Динамо» со счетом 5:0. Голкипер «зубров» Василий Демченко оформил пятый шатаут в нынешнем сезоне.

В текущей выездной серии подопечные Дмитрия Квартальнова пока идут без поражений: ранее на этой неделе минчане обыграли «Витязь» (4:2) и ЦСКА (4:1). Столичный клуб остался на 7-й позиции в таблице Западной конференции, но отставание от 6-го места сократилось до одного балла, а от 4-го — до двух очков. Заключительный февральский поединок на чужом льду наша команда проведет в воскресенье против еще одного московского клуба «Спартака». Встреча стартует в два часа дня.

Динамо М
0:5
0:1, 0:3, 0:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
21.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9021 зритель
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Владислав Подъяпольский
(Максим Моторыгин)
Василий Демченко
1-й период
08:26
Николас Мелош
10:11
Роман Горбунов
(Брэйди Лайл, Илья Усов)
19:23
Максим Джиошвили
2-й период
26:40
Кирилл Готовец
27:44
Джордан Гросс
(Вадим Шипачев, Вадим Мороз)
34:33
Даниил Липский
(Егор Бориков, Ксавье Уэлле)
35:39
Сэм Энас
(Александр Волков)
3-й период
41:13
Ксавье Уэлле
44:47
Александр Волков
(Сэм Энас)
45:47
Седрик Пакетт
45:47
Илья Усов
48:07
Брэйди Лайл
50:48
Роман Горбунов
Статистика
6
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
Динамо М
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