Хоккеисты минского «Динамо» разгромили московских одноклубников

В текущей выездной серии подопечные Дмитрия Квартальнова пока идут без поражений: ранее на этой неделе минчане обыграли «Витязь» (4:2) и ЦСКА (4:1). Столичный клуб остался на 7-й позиции в таблице Западной конференции, но отставание от 6-го места сократилось до одного балла, а от 4-го — до двух очков. Заключительный февральский поединок на чужом льду наша команда проведет в воскресенье против еще одного московского клуба «Спартака». Встреча стартует в два часа дня.