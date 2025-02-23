Минское «Динамо» выдало феноменальный выезд, «Трактор» сенсационно проиграл. Итоги дня КХЛ

Уже на второй минуте матча канадский форвард минчан Крис Тирни с передачи Егора Борикова открыл счёт в матче. Во втором периоде Вадим Шипачёв укрепил преимущество гостей, забросив свою 300-ю шайбу в истории КХЛ. Ему ассистировали Джордан Гросс и Вадим Мороз. В заключительной двадцатиминутке победную точку поставил Мороз, отправивший шайбу в пустые ворота.