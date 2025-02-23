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Минское «Динамо» выдало феноменальный выезд, «Трактор» сенсационно проиграл. Итоги дня КХЛ

Новости дня в хоккее за 23 февраля 2025 года, результаты игр регулярного чемпионата КХЛ, все подробности, календарь.

Источник: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

23 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Коротко подводим итоги матчей.

Дубль Митякина принёс «Нефтехимику» победу над «Трактором» в выездном матче

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Регулярный чемпионат, 23.02.2025, 14:00
Трактор
1
Нефтехимик
3

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Трактором» и «Нефтехимиком». Победу одержали гости со счётом 3:1.

Уже на 13-й секунде матча нападающий «Трактора» Михаил Горюнов-Рольгизер открыл счёт. Ему ассистировали Андрей Светлаков и Виталий Кравцов. Гости ответили дублем Евгения Митякина, которому в обоих голах результативной передачей помог Булат Шафигуллин. В конце третьего периода Жан-Себастьен Ди забросил третью шайбу гостей. Последние пять минут матча «Трактор» играл с пустыми воротами, но безрезультатно.

«Трактор» прервал свою трёхматчевую победную серию. В свою очередь «Нефтехимик» сократил своё отставание от восьмого места в Восточной конференции всего до шести очков. Впрочем, у замыкающей кубковую восьмёрку «Сибири» остаётся матч в запасе относительно команды из Нижнекамска.

«Спартак» всухую проиграл минскому «Динамо» в домашнем матче

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Регулярный чемпионат, 23.02.2025, 14:00
Спартак
0
Динамо Мн
3

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась сухой победой гостей со счётом 3:0.

Уже на второй минуте матча канадский форвард минчан Крис Тирни с передачи Егора Борикова открыл счёт в матче. Во втором периоде Вадим Шипачёв укрепил преимущество гостей, забросив свою 300-ю шайбу в истории КХЛ. Ему ассистировали Джордан Гросс и Вадим Мороз. В заключительной двадцатиминутке победную точку поставил Мороз, отправивший шайбу в пустые ворота.

В четверг, 21 февраля, «Динамо» в гостях забросило пять безответных шайб в ворота московских одноклубников. В выездной серии по маршруту Подмосковье — Москва минчане одержали победы во всех четырёх матчах с общей разницей забитых и пропущенных шайб +13 (16−3).

Гостевая серия минского «Динамо»:

17.02.2025. «Витязь» — «Динамо» Мн — 2:4;

19.02.2025. ЦСКА — «Динамо» Мн — 1:4;

21.02.2025. «Динамо» М — «Динамо» Мн — 0:5;

23.02.2025. «Спартак» — «Динамо» Мн — 0:3.

«Спартак» с 74 очками в активе продолжает оставаться на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции. Минчане набрали 71 очко и поднялись на пятое место на Западе.

ЦСКА на выезде победил «Салават Юлаев», прервав серию из трёх поражений

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Регулярный чемпионат, 23.02.2025, 14:30
Салават Юлаев
2
ЦСКА
4

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Армейцы повели в счёте, забросив во втором периоде две шайбы с интервалом в одну минуту. Отличились Кирилл Долженков и Никита Нестеров. Хозяева отыгрались после точных бросков Денниса Яна и Шелдона Ремпала, реализовавшего большинство. В концовке периода Максим Соркин вновь вывел гостей вперёд. В заключительной двадцатиминутке форвард ЦСКА Павел Карнаухов забросил последнюю шайбу в матче.

ЦСКА прервал серию из трёх поражений подряд. После этой победы армейцы вновь поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Запада, набрав 72 очка. «Салават Юлаев» с 75 очками в активе продолжает оставаться на третьем месте в Восточной конференции. В воскресенье, 23 февраля, уфимцы потерпели третье поражение подряд.

«Ак Барс» с минимальным перевесом обыграл «Ладу» в домашнем матче КХЛ

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Регулярный чемпионат, 23.02.2025, 17:00
Ак Барс
2
Лада
1

На льду «Татнефть-Арены» в Казани завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Ак Барс» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счётом 2:1.

Счёт открыл «Ак Барс» на 10-й минуте матча. Отличился Семён Кошелев, реализовавший большинство. Через 30 секунд после начала второго периода Артём Галимов увеличил преимущество хозяев. Гости ответили точным броском Данилы Юртайкина на 24-й минуте матча.

«Ак Барс» набрал 76 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада», имеющая в активе 46 очков, занимает 10-е место на Востоке. Команда сохраняет теоретические шансы на попадание в плей-офф.

Денис Лутченко

КХЛ: таблица и календарь