Минское «Динамо» выдало феноменальный выезд, «Трактор» сенсационно проиграл. Итоги дня КХЛ

23 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Коротко подводим итоги матчей.
Дубль Митякина принёс «Нефтехимику» победу над «Трактором» в выездном матче
В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Трактором» и «Нефтехимиком». Победу одержали гости со счётом 3:1.
Уже на 13-й секунде матча нападающий «Трактора» Михаил Горюнов-Рольгизер открыл счёт. Ему ассистировали Андрей Светлаков и Виталий Кравцов. Гости ответили дублем Евгения Митякина, которому в обоих голах результативной передачей помог Булат Шафигуллин. В конце третьего периода Жан-Себастьен Ди забросил третью шайбу гостей. Последние пять минут матча «Трактор» играл с пустыми воротами, но безрезультатно.
«Трактор» прервал свою трёхматчевую победную серию. В свою очередь «Нефтехимик» сократил своё отставание от восьмого места в Восточной конференции всего до шести очков. Впрочем, у замыкающей кубковую восьмёрку «Сибири» остаётся матч в запасе относительно команды из Нижнекамска.
«Спартак» всухую проиграл минскому «Динамо» в домашнем матче
В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась сухой победой гостей со счётом 3:0.
Уже на второй минуте матча канадский форвард минчан Крис Тирни с передачи Егора Борикова открыл счёт в матче. Во втором периоде Вадим Шипачёв укрепил преимущество гостей, забросив свою 300-ю шайбу в истории КХЛ. Ему ассистировали Джордан Гросс и Вадим Мороз. В заключительной двадцатиминутке победную точку поставил Мороз, отправивший шайбу в пустые ворота.
В четверг, 21 февраля, «Динамо» в гостях забросило пять безответных шайб в ворота московских одноклубников. В выездной серии по маршруту Подмосковье — Москва минчане одержали победы во всех четырёх матчах с общей разницей забитых и пропущенных шайб +13 (16−3).
Гостевая серия минского «Динамо»:
17.02.2025. «Витязь» — «Динамо» Мн — 2:4;
19.02.2025. ЦСКА — «Динамо» Мн — 1:4;
21.02.2025. «Динамо» М — «Динамо» Мн — 0:5;
23.02.2025. «Спартак» — «Динамо» Мн — 0:3.
«Спартак» с 74 очками в активе продолжает оставаться на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции. Минчане набрали 71 очко и поднялись на пятое место на Западе.
ЦСКА на выезде победил «Салават Юлаев», прервав серию из трёх поражений
В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Армейцы повели в счёте, забросив во втором периоде две шайбы с интервалом в одну минуту. Отличились Кирилл Долженков и Никита Нестеров. Хозяева отыгрались после точных бросков Денниса Яна и Шелдона Ремпала, реализовавшего большинство. В концовке периода Максим Соркин вновь вывел гостей вперёд. В заключительной двадцатиминутке форвард ЦСКА Павел Карнаухов забросил последнюю шайбу в матче.
ЦСКА прервал серию из трёх поражений подряд. После этой победы армейцы вновь поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Запада, набрав 72 очка. «Салават Юлаев» с 75 очками в активе продолжает оставаться на третьем месте в Восточной конференции. В воскресенье, 23 февраля, уфимцы потерпели третье поражение подряд.
«Ак Барс» с минимальным перевесом обыграл «Ладу» в домашнем матче КХЛ
На льду «Татнефть-Арены» в Казани завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Ак Барс» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счётом 2:1.
Счёт открыл «Ак Барс» на 10-й минуте матча. Отличился Семён Кошелев, реализовавший большинство. Через 30 секунд после начала второго периода Артём Галимов увеличил преимущество хозяев. Гости ответили точным броском Данилы Юртайкина на 24-й минуте матча.
«Ак Барс» набрал 76 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада», имеющая в активе 46 очков, занимает 10-е место на Востоке. Команда сохраняет теоретические шансы на попадание в плей-офф.
Денис Лутченко