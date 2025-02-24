Хет-трик Граоваца помог «Куньлуню» обыграть «Сочи» в КХЛ

Встреча, которая прошла в понедельник в Сочи, закончилась победой гостей со счетом 5:2 (0:1, 3:1, 2:0). У победителей хет-трик оформил Тайлер Граовац (25, 51 и 60-я минуты), по шайбе забросили Кайл Рау (29) и Александр Шаров (33). Голы «Сочи» на счету Игоря Швырева (17) и Александра Хохлачева (39).