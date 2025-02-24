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Хет-трик Граоваца помог «Куньлуню» обыграть «Сочи» в КХЛ

Хет-трик Граоваца помог пекинскому «Куньлуню» обыграть «Сочи» в матче КХЛ.

Источник: ХК «Куньлунь»

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пекинский «Куньлунь» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в понедельник в Сочи, закончилась победой гостей со счетом 5:2 (0:1, 3:1, 2:0). У победителей хет-трик оформил Тайлер Граовац (25, 51 и 60-я минуты), по шайбе забросили Кайл Рау (29) и Александр Шаров (33). Голы «Сочи» на счету Игоря Швырева (17) и Александра Хохлачева (39).

«Куньлунь» с 57 очками идет на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, где «Сочи» (44 очка) располагается на последней, 11-й позиции.

В следующем матче китайская команда 27 февраля на выезде сыграет с московским ЦСКА, а сочинцы 2 марта примут ярославский «Локомотив».

Сочи
2:5
1:0, 1:3, 0:2
Куньлунь РС
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
24.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ДС Большой
Главные тренеры
Сергей Зубов
Михаил Кравец
Вратари
Евгений Волохин
(Евгений Волохин)
Патрик Рибар
1-й период
04:43
Александр Хохлачев
04:43
Джозеф Душак
09:06
Ян Дрозг
16:39
Игорь Швырев
(Данил Авершин, Джесси Грэм)
2-й период
24:22
Тайлер Граовац
(Джейден Хальбгевакс, Дойл Сомерби)
26:00
Амир Гараев
28:02
Кайл Ро
(Ян Дрозг, Колин Кэмпбелл)
32:36
Александр Шаров
(Хадсон Элинюк)
38:30
Александр Хохлачев
(Джесси Грэм, Данил Мокрушев)
3-й период
43:22
Тимур Хафизов
50:51
Тайлер Граовац
(Ян Дрозг, Джейден Хальбгевакс)
54:45
Василий Мачулин
59:26
Тайлер Граовац
Статистика
8
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сочи
Куньлунь РС
КХЛ: таблица и календарь