Что случилось с Кузнецовым? Кажется, не сыграет за СКА до конца сезона

Интерес к матчу СКА и «Динамо» (0:1) неожиданно подогрела история с Евгением Кузнецовым. Ранее он пропустил игру со «Спартаком» (2:7) из-за ОРВИ, а тут снова не попал в заявку. Сейчас Кузнецов не просто выпал из состава на пару матчей. Инсайдеры утверждают, что он не появится в составе СКА минимум до конца сезона. Есть и такая версия: Евгений уже провел последний матч за СКА.
Даже «Динамо» удачно вписалось в эту историю, когда показывало состав соперника:
Почему же Кузнецов не играет за СКА — собрали все объяснения. Есть и официальное
27 февраля ситуация быстро закрутилась на уровне инсайдов. Первым на Кузнецова обратил внимание журналист Артур Хайруллин. Сначала он анонсировал летние расторжения контрактов сразу у двух звездных игроков из КХЛ. Затем написал: «Есть большая вероятность, что Евгений Кузнецов больше не сыграет за СКА». Это все подхватили и раскрутили до серьезного обсуждения.
Тот же журналист Хайруллин выделяет для «СЭ» две возможные причины отсутствия Кузнецова — медицинскую (со ссылкой на СКА) и дисциплинарную («взаимоотношения хоккеиста с тренерским штабом»). Вопрос дисциплины недавно уже возникал в СКА, когда защитник Энтони Деанджело ругался с тренерами во время матча. Потом он ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
Дарья Тубольцева расписывала в телеграм-канале такое: «После переезда в Петербург профессиональнее относиться к делу он [Кузнецов] не стал, а скорее наоборот. Говорят, выездные серии проводил весело. Впрочем, главный тренер СКА был в курсе всего, более того, изначально это чуть ли не обговаривалось, и игроку дали зеленый свет».
В игре Кузнецов тоже не всегда действовал разумно. Он часто спорил с судьями и хватал необязательные удаления на последних минутах. Дошло и до мощного высказывания Ротенберга после другой февральской встречи с «Динамо» (1:3): «У меня не было такой ситуации за последние 15 лет работы в СКА». Евгений удалился, когда СКА разыгрывал большинство 6 на 4.
Вопрос дисциплины мы подтвердить больше ничем не можем. Официальная версия же отсылает именно к медицинским показателям.
СКА утверждает такое: «Перед прошлым матчем со “Спартаком” Евгений Кузнецов заболел ОРВИ и не смог принять участие в игре. Кроме этого, последствия сотрясения оказались серьезнее. Сейчас мы оказываем максимальную поддержку Евгению и его семье. На первом месте — здоровье хоккеиста, чтобы убрать все последствия и вернуться в игру. Евгению — здоровья!
Просим всех журналистов и блогеров с уважением отнестись к здоровью Кузнецова. Мы рассчитываем на него в будущем».
«Матч ТВ» раскрывает детали со ссылкой на собственный источник. Главное: и правда есть вероятность, что Кузнецов не сыграет до конца сезона. При этом разрывать контракт с Кузнецовым клуб не собирается. Сам Евгений недоволен судейством в КХЛ и отношением болельщиков: «Если честно, Кузя даже впал в депрессию от того, что с ним произошло после возвращения в Россию».
В раздевалке СКА больше нет шкафчика с фамилией Кузнецова — это тоже информация «Матч ТВ». Агент Шуми Бабаев не считает слухи об уходе Евгения чем-то серьезным: «Даже не хочу бред сплетников комментировать. Человек заболел, а его уже хоронят! Евгений выздоровеет, сыграет и сам опровергнет».
Версия главного тренера СКА Романа Ротенберга: «Вы читали официальное заявление СКА? Надо смотреть официальные источники. Сейчас на заборе можно много всего написать — есть такие журналисты, которые за это зарплату получают. Наверное, где-то им дают бонусы разные люди. Потому что это [уход из СКА] не соответствует действительности.
Есть официальное заявление СКА — надо на это и опираться. От себя хочу сказать, что мы сделаем все возможное, чтобы помочь ему, его семье, и восстановить Евгения полностью. Говорить детали будет неправильно. Но вы видели, что у него было и сотрясение, и плечо было травмировано. Надо относиться с уважением к здоровью хоккеиста. И мы сделаем все возможное, чтобы ему помочь восстановиться. Когда он будет на сто процентов здоров, вернется в команду».
Кузнецов весь сезон пропускает матчи из-за травм и болезней. Сколько его не будет теперь?
Неудачи Кузнецова начались в конце сентября — травма плеча в игре с «Северсталью» (8:5). Анонсировалось, что Евгений пропустит два месяца. Он вернулся в состав уже 10 октября («Динамо Минск», 2:4, 1+0). В ноябре Кузнецов не вышел на игру с «Сочи» (2:5) из-за проблем с желудком. Ротенберг говорил: «Очень хочет сыграть, но находится в том месте. Не будем говорить, в каком».
Особенно неудачным для Кузнецова получился матч с ЦСКА (5:6) 25 декабря. Евгений столкнулся с защитником Владиславом Провольневым. Ротенберг настраивал на плохой итог: «Публично пока ничего говорить не буду, но диагноз плохой. Удар в голову, сотрясение, он без сознания там был. [По удалению] уже пусть разбираются профессионалы». Судьи никакого нарушения не увидели.
Опасения вскоре подтвердились: Кузнецов восстанавливался до 11 февраля и пропустил Матч звезд. Казалось, что после этого мы увидим его в другом состоянии. Ротенберг рассказывал о бесконечной мотивации и физической форме, но реальность оказалась совсем не такой. За пять февральских матчей Кузнецов по-настоящему проявил себя лишь в Череповце (5:3, 2+0).
Да, это там он забросил скандальную шайбу в пустые ворота.
Кузнецов отыграл за СКА всего 38 матчей и набрал 37 (12+25) очков. Показатель полезности — «+14». Эту статистику точно нельзя назвать провальной, но для ее понимания важен контекст. Выделяются армейское дерби с ЦСКА (5:4, ОТ, 0+2 и «+3» от Кузнецова) и покер из ассистов в игре с «Торпедо» (6:4). Рядом с ними находятся успешные матчи с «Амуром» (7:5, 1+4; 6:3, 2+1) и «Сочи» (7:4, 0+3).
Во многом через игры с аутсайдерами Кузнецов и набил неплохие статистические показатели. Удивительно парадоксальной оказалась встреча с «Куньлунем» (4:6). Это пока (или не пока?) последний матч Евгения в составе СКА. Там Кузнецов вроде бы сделал две результативные передачи, но подошел к финальной сирене с итоговым показателем полезности «-4».
После этого Кузнецов и заболел ОРВИ, а затем вскрылись новые последствия сотрясения мозга. Подготовку к плей-офф СКА продолжает без него. В официальном заявлении клуба по этой ситуации выделяется заключительная фраза: «Мы рассчитываем на него в будущем». Она как бы опровергает уход Евгения, но и на скорое возвращение в состав точно не настраивает.
Чем же все закончится?
Александр Плеханов