Что случилось с Кузнецовым? Кажется, не сыграет за СКА до конца сезона

Версия главного тренера СКА Романа Ротенберга: «Вы читали официальное заявление СКА? Надо смотреть официальные источники. Сейчас на заборе можно много всего написать — есть такие журналисты, которые за это зарплату получают. Наверное, где-то им дают бонусы разные люди. Потому что это [уход из СКА] не соответствует действительности.



Есть официальное заявление СКА — надо на это и опираться. От себя хочу сказать, что мы сделаем все возможное, чтобы помочь ему, его семье, и восстановить Евгения полностью. Говорить детали будет неправильно. Но вы видели, что у него было и сотрясение, и плечо было травмировано. Надо относиться с уважением к здоровью хоккеиста. И мы сделаем все возможное, чтобы ему помочь восстановиться. Когда он будет на сто процентов здоров, вернется в команду».