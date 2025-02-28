Очередной гол Ливо, захватывающие камбэки «Трактора» и «Сибири». Итоги дня в КХЛ

28 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Подводим их итоги.
В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
На 10-й минуте первого периода Александр Щемеров открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Андрей Белозёров восстановил равенство в счёте.
На 21-й секунде второго периода Алекс Бродхёрст вновь вывел «Амур» вперёд. Менее чем через минуту Артём Сериков сделал счёт 2:2. В середине периода Илья Талалуев забросил третью шайбу хозяев во встрече. На 16-й минуте периода Жан-Себастьен Ди вновь сделал счёт равным.
На 16-й минуте третьего периода Артур Гиздатуллин в четвёртый раз вывел «Амур» вперёд. За минуту до конца встречи Жан-Себастьен Ди сделал счёт 4:4. В овертайме Иван Мищенко принёс «Амуру» победу.
Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.
На 14-й минуте первого периода Никита Сошников с передач Егора Петухова и Аркадия Шестакова открыл счёт во встрече. На 17-й минуте периода Джош Ливо с передачи Динара Хафизуллина восстановил равенство в счёте.
В середине второй двадцатиминутки Нэйтан Тодд с передач Михаила Науменкова и Алексея Василевского вывел «Салават Юлаев» вперёд. На 17-й минуте третьего периода Александр Шепелев с передач Дмитрия Завгороднего и Егора Степанова сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались гости. Отметим, что форвард уфимского клуба Джош Ливо забил 42-й гол в сезоне.
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались новосибирская «Сибирь» и подмосковный «Витязь». Команды играли на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске. «Сибирь» одержала победу по буллитам со счётом 4:3.
В составе гостей заброшенными шайбами отметились Ярослав Бусыгин, Матвей Заседа и Дмитрий Бучельников. В составе хозяев голы на свой счёт записали Георгий Белоусов и Егор Мартынов, который оформил дубль. В серии буллитов лучше оказалась «Сибирь».
«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 61 очко за 59 матчей. «Витязь» находится на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 51 очко за 60 игр.
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались челябинский «Трактор» и казанский «Ак Барс». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. «Трактор» одержал победу со счётом 3:2.
На 31-й минуте Степан Фальковский увеличил преимущество гостей с передач Александра Барабанова и Артёма Галимова. На 35-й минуте Никита Коростелёв сократил отставание своей команды с передач Максима Шабанова и Ильи Николаева. На 40-й минуте Коростелёв оформил дубль с передач Артёма Блажиевского и Андрея Светлакова. На 56-й минуте Александр Кадейкин забросил третью шайбу хозяев с передач Никиты Коростелёва и Ильи Николаева.
«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 84 очка за 61 матч. «Ак Барс» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Востока, заработав 76 очков за 60 игр.
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и «Барыс» из Астаны. Команды играли на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. «Барыс» одержал победу по буллитам со счётом 3:2.
Никита Михайлов открыл счёт во встрече на 10-й минуте с передач Владислава Сёмина и Архипа Неколенко. На 11-й минуте Кирилл Панюков сравнял счёт в матче с передачи Ивана Николишина. На 55-й минуте Роман Старченко увеличил преимущество гостей. В концовке третьего периода Александр Волков сравнял счёт во встрече.
В овертайме команды не смогли определить победителя. В серии буллитов лучше оказался «Барыс».
Егор Торишный