Очередной гол Ливо, захватывающие камбэки «Трактора» и «Сибири». Итоги дня в КХЛ

На 31-й минуте Степан Фальковский увеличил преимущество гостей с передач Александра Барабанова и Артёма Галимова. На 35-й минуте Никита Коростелёв сократил отставание своей команды с передач Максима Шабанова и Ильи Николаева. На 40-й минуте Коростелёв оформил дубль с передач Артёма Блажиевского и Андрея Светлакова. На 56-й минуте Александр Кадейкин забросил третью шайбу хозяев с передач Никиты Коростелёва и Ильи Николаева.