Новокузнецкий «Металлург» рассматривает вопрос участия в КХЛ

«Клубом рассматривается вопрос участия в КХЛ, но положительное решение может быть принято только при выполнении всех необходимых условий, — сказал он. — Первые мероприятия по возвращению команды в КХЛ уже осуществлены. За счет средств областного бюджета произведен капитальный ремонт “Арены Кузнецких металлургов имени О. Короленко в Новокузнецке”.