Новокузнецкий «Металлург» рассматривает вопрос участия в КХЛ

КЕМЕРОВО, 2 марта. /ТАСС/. Новокузнецкий «Металлург» рассматривает вопрос участия в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), первые мероприятия по возвращению команды в лигу осуществлены. Об этом ТАСС сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.
«Клубом рассматривается вопрос участия в КХЛ, но положительное решение может быть принято только при выполнении всех необходимых условий, — сказал он. — Первые мероприятия по возвращению команды в КХЛ уже осуществлены. За счет средств областного бюджета произведен капитальный ремонт “Арены Кузнецких металлургов имени О. Короленко в Новокузнецке”.
По словам губернатора, переход «Металлурга» из Всероссийской хоккейной лиги в Континентальную хоккейную лигу — трудоемкий процесс, требующий тщательной подготовки, финансовых гарантий, соответствующего требованиям лиги объекта спорта, конкурентного с другими командами КХЛ состава игроков. При этом окончательное решение о подаче командой заявки на участие в КХЛ относится к компетенции руководства «Металлурга» и генерального спонсора клуба — «Евраз ЗСМК».
«Металлург» выступал в КХЛ с 2008 по 2017 годы, команда ни разу не проходила в плей-офф. В чемпионатах России наивысшим достижением клуба являются бронзовые награды в сезоне-1999/2000. В текущем регулярном чемпионате Всероссийской хоккейной лиги «Металлург» занимает 2-е место с 86 очками в 58 играх и уже гарантировал участие в плей-офф.