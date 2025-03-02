РУСАДА в январе тестировало игроков «Сочи» чаще других хоккеистов клубов КХЛ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. «Сочи» стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в январе клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
В первый месяц 2025 года были проверены на допинг три хоккеиста сочинского клуба: Уильям Биттен, Сергей Попов и имеющий контракт с «Сочи» до 31 мая Дмитрий Уткин.
Всего РУСАДА в январе протестировало 14 игроков из семи клубов КХЛ: трех — из «Сочи», по два — из «Салавата Юлаева», «Сибири», «Трактора», «Северстали» и магнитогорского «Металлурга», одного — из ЦСКА.
Самым проверяемым Российским антидопинговым агентством хоккеистом стал 18-летний нападающий молодежной команды «Динамо» Михаил Меликов, дважды проходивший в январе допинг-контроль.