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РУСАДА в январе тестировало игроков «Сочи» чаще других хоккеистов клубов КХЛ

Были проверены на допинг три хоккеиста команды.

Источник: Пресс-служба ХК "Сочи"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. «Сочи» стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в январе клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В первый месяц 2025 года были проверены на допинг три хоккеиста сочинского клуба: Уильям Биттен, Сергей Попов и имеющий контракт с «Сочи» до 31 мая Дмитрий Уткин.

Всего РУСАДА в январе протестировало 14 игроков из семи клубов КХЛ: трех — из «Сочи», по два — из «Салавата Юлаева», «Сибири», «Трактора», «Северстали» и магнитогорского «Металлурга», одного — из ЦСКА.

Самым проверяемым Российским антидопинговым агентством хоккеистом стал 18-летний нападающий молодежной команды «Динамо» Михаил Меликов, дважды проходивший в январе допинг-контроль.

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