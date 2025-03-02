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Минские динамовцы выиграли шестой матч подряд в КХЛ

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» продлили победную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-24/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: hcdinamo.by

Во втором матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали питерский СКА. Уже к шестой минуте поединка «зубры» были впереди на две шайбы — отличились Крис Тирни и Вадим Шипачев. Оба раза наши хоккеисты реализовали большинство. Больше в стартовой трети счет не менялся, хотя хозяева выглядели заметно активнее, создав немало опасных моментов.

В следующем периоде игра выровнялась, «армейцы» несколько раз были близки к взятию динамовских ворот и за четыре минуты до ухода на перерыв все-таки сократили отставание. В заключительном отрезке игры гости усилили давление, но пробить лучшего голкипера КХЛ в феврале Василия Демченко не смогли. Финальный счет — 2:1 в пользу «Динамо».

Эта победа стала для столичного клуба шестой подряд, благодаря чему наша команда поднялась на пятое место в таблице Западной конференции. Следующий поединок «зубры» проведут уже завтра — гостить на «Минск-Арене» будет идущий девятым «Куньлунь». Встреча стартует в 19:10.

Динамо Мн
2:1
2:0, 0:1, 0:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
2.03.2025, 17:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Роман Ротенберг
Вратари
Василий Демченко
Егор Заврагин
1-й период
01:29
Андрей Педан
03:07
Крис Тирни
(Виталий Пинчук, Роман Горбунов)
04:08
Сергей Сапего
05:27
Вадим Шипачев
(Андрей Стась, Александр Волков)
12:45
Андрей Педан
15:23
Николас Мелош
2-й период
36:44
Марат Хайруллин
(Иван Демидов, Михаил Воробьев)
39:11
Виталий Пинчук
3-й период
52:58
Вадим Мороз
Статистика
6
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
СКА
КХЛ: таблица и календарь