Минские динамовцы выиграли шестой матч подряд в КХЛ

В следующем периоде игра выровнялась, «армейцы» несколько раз были близки к взятию динамовских ворот и за четыре минуты до ухода на перерыв все-таки сократили отставание. В заключительном отрезке игры гости усилили давление, но пробить лучшего голкипера КХЛ в феврале Василия Демченко не смогли. Финальный счет — 2:1 в пользу «Динамо».