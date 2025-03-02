Минские динамовцы выиграли шестой матч подряд в КХЛ

Во втором матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали питерский СКА. Уже к шестой минуте поединка «зубры» были впереди на две шайбы — отличились Крис Тирни и Вадим Шипачев. Оба раза наши хоккеисты реализовали большинство. Больше в стартовой трети счет не менялся, хотя хозяева выглядели заметно активнее, создав немало опасных моментов.
В следующем периоде игра выровнялась, «армейцы» несколько раз были близки к взятию динамовских ворот и за четыре минуты до ухода на перерыв все-таки сократили отставание. В заключительном отрезке игры гости усилили давление, но пробить лучшего голкипера КХЛ в феврале Василия Демченко не смогли. Финальный счет — 2:1 в пользу «Динамо».
Эта победа стала для столичного клуба шестой подряд, благодаря чему наша команда поднялась на пятое место в таблице Западной конференции. Следующий поединок «зубры» проведут уже завтра — гостить на «Минск-Арене» будет идущий девятым «Куньлунь». Встреча стартует в 19:10.