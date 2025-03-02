Главный тренер СКА Ротенберг назвал фантастической атмосферу на «Минск-Арене»

«Понимали, что соперник на данный момент — лучшая команда лиги, и по движению на льду, и по результату. Тем интереснее, на фоне “Динамо” мы увидели, насколько хорошо готовы. К сожалению, удаления в начале матча подвели нас, мы дали возможность сопернику нас перебросать и захватить инициативу. В целом, эта игра была уровня плей-офф, команды бились на равных. Мы выиграли второй период, но не смогли дожать в третьем, “Динамо” здорово сыграло в обороне, подтащил Василий Демченко, — отметил Роман Ротенберг. — Постараемся взять реванш в Санкт-Петербурге 11 марта. Хочу отметить атмосферу на “Минск-Арене”, просто фантастика. Болельщики — одни из лучших в лиге. Для нас всегда большая честь играть в Беларуси».