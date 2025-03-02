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Главный тренер СКА Ротенберг назвал фантастической атмосферу на «Минск-Арене»

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча «армейцев» против минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Воскресный поединок команд на «Минск-Арене» завершился викторией динамовцев со счетом 2:1. Обе шайбы игроки столичного клуба забросили на первых минутах матча, реализовав большинство. Для петербуржцев это поражение стало четвертым подряд, «Динамо» продлило серию побед до шести.

«Понимали, что соперник на данный момент — лучшая команда лиги, и по движению на льду, и по результату. Тем интереснее, на фоне “Динамо” мы увидели, насколько хорошо готовы. К сожалению, удаления в начале матча подвели нас, мы дали возможность сопернику нас перебросать и захватить инициативу. В целом, эта игра была уровня плей-офф, команды бились на равных. Мы выиграли второй период, но не смогли дожать в третьем, “Динамо” здорово сыграло в обороне, подтащил Василий Демченко, — отметил Роман Ротенберг. — Постараемся взять реванш в Санкт-Петербурге 11 марта. Хочу отметить атмосферу на “Минск-Арене”, просто фантастика. Болельщики — одни из лучших в лиге. Для нас всегда большая честь играть в Беларуси».

Динамо Мн
2:1
2:0, 0:1, 0:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
2.03.2025, 17:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Роман Ротенберг
Вратари
Василий Демченко
Егор Заврагин
1-й период
01:29
Андрей Педан
03:07
Крис Тирни
(Виталий Пинчук, Роман Горбунов)
04:08
Сергей Сапего
05:27
Вадим Шипачев
(Андрей Стась, Александр Волков)
12:45
Андрей Педан
15:23
Николас Мелош
2-й период
36:44
Марат Хайруллин
(Иван Демидов, Михаил Воробьев)
39:11
Виталий Пинчук
3-й период
52:58
Вадим Мороз
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
СКА
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