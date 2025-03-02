Главный тренер СКА Ротенберг назвал фантастической атмосферу на «Минск-Арене»

Воскресный поединок команд на «Минск-Арене» завершился викторией динамовцев со счетом 2:1. Обе шайбы игроки столичного клуба забросили на первых минутах матча, реализовав большинство. Для петербуржцев это поражение стало четвертым подряд, «Динамо» продлило серию побед до шести.
«Понимали, что соперник на данный момент — лучшая команда лиги, и по движению на льду, и по результату. Тем интереснее, на фоне “Динамо” мы увидели, насколько хорошо готовы. К сожалению, удаления в начале матча подвели нас, мы дали возможность сопернику нас перебросать и захватить инициативу. В целом, эта игра была уровня плей-офф, команды бились на равных. Мы выиграли второй период, но не смогли дожать в третьем, “Динамо” здорово сыграло в обороне, подтащил Василий Демченко, — отметил Роман Ротенберг. — Постараемся взять реванш в Санкт-Петербурге 11 марта. Хочу отметить атмосферу на “Минск-Арене”, просто фантастика. Болельщики — одни из лучших в лиге. Для нас всегда большая честь играть в Беларуси».