«Авангард» продлил победную серию, СКА терпит одно поражение за другим. Итоги дня в КХЛ

В первом периоде челябинцы забросили четыре шайбы. Отличились нападающие Виталий Кравцов (дважды), Семён Дер-Аргучинцев и Михаил Горюнов-Рольгизер. Во второй двадцатиминутке по шайбе провели Александр Кадейкин и Максим Шабанов. В заключительном отрезке матча голы на счету Кадейкина (хет-трик) и Горюнова-Рольгизера, оформившего дубль. Шабанов набрал пять очков в матче. Кроме заброшенной шайбы, в его активе четыре результативные передачи.