«Авангард» продлил победную серию, СКА терпит одно поражение за другим. Итоги дня в КХЛ

2 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь встреч. Коротко подводим итоги матчей.
Гол Ливо помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Адмирал» в результативном матче
Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой уфимцев со счётом 6:3.
Голом и результативной передачей отметился лучший бомбардир и снайпер текущего сезона КХЛ нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо. Ещё по голу в составе уфимской команды на свой счёт записали Данил Алалыкин, Артём Набиев, Скотт Уилсон, Пётр Хохряков и Шелдон Ремпал.
Отметим, что после второго периода счёт в матче был разгромным — 6:1. «Адмиралу» удалось забросить две безответные шайбы в третьем периоде. За владивостокскую команду голы забили Аркадий Шестаков, Джек Родевальд и Даниил Гутик.
Таким образом, «Салават Юлаев» выиграл оба матча во Владивостоке. Для нападающего уфимцев Хохрякова заброшенная шайба стала первой в нынешнем сезоне КХЛ.
«Амур» отыграл две шайбы и одержал волевую победу над «Нефтехимиком»
В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Амур» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.
На второй минуте матча счёт открыл нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин с передачи Андрея Белозёрова. В середине второго периода на шайбу форварда «Амура» Евгения Грачёва гости ответили двумя точными бросками Владислава Леонтьева и Райли Барбера. Хабаровскому клубу удалось отыграться со счёта 1:3 благодаря двум голам в третьем периоде — отличились Илья Талалуев и Артур Гиздатуллин. По буллитам победу одержали хозяева.
Хет-трик Артёма Галимова принёс «Ак Барсу» победу в матче с «Сибирью»
В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Ак Барсом». Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.
Главным героем матча стал нападающий «Ак Барса» Артём Галимов, оформивший хет-трик. Примечательно, что форвард забросил шайбу в трёх разных форматах: равном составе, большинстве и меньшинстве. Ещё по голу в составе казанской команды забили Егор Коршков, Эрик О’Делл и Александр Барабанов. Дублем в составе «Сибири» отметился канадский нападающий Энди Андреофф. Ещё одну шайбу за новосибирцев забросил Владимир Бутузов.
Таким образом, «Ак Барс» впервые в сезоне обыграл «Сибирь». Ранее два матча завершились победой новосибирской команды.
Хет-трик Кадейкина и пять очков Шабанова помогли «Трактору» разгромить «Барыс»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались челябинский «Трактор» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. Хозяева одержали крупную победу с сухим счётом 8:0.
В первом периоде челябинцы забросили четыре шайбы. Отличились нападающие Виталий Кравцов (дважды), Семён Дер-Аргучинцев и Михаил Горюнов-Рольгизер. Во второй двадцатиминутке по шайбе провели Александр Кадейкин и Максим Шабанов. В заключительном отрезке матча голы на счету Кадейкина (хет-трик) и Горюнова-Рольгизера, оформившего дубль. Шабанов набрал пять очков в матче. Кроме заброшенной шайбы, в его активе четыре результативные передачи.
«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 86 очка в 62 матчах. «Барыс» замыкает турнирную таблицу Востока с 76 очками в 61 игре.
«Авангард» в гостях обыграл «Спартак», одержав восьмую победу подряд в КХЛ
В Москве прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Спартак» и омский «Авангард». Игра завершилась победой гостей со счётом 5:1.
В первых двух периодах гости забросили четыре безответные шайбы. Отличились Рид Буше, Михаил Гуляев, Алексей Соловьёв и Константин Окулов. Сергей Лукьянцев в начале третьего периода забросил единственную шайбу «Спартака» в этом матче. После чего канадский защитник гостей Алекс Грант поставил победную точку в игре — 5:1.
После этого матча «Авангард» набрал 74 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб одержал восемь побед подряд. «Спартак» находится на четвёртой строчке Западной конференции с 76 очками в активе. Стоит заметить, что в ходе встречи красно-белые потеряли голкипера Артёма Загидулина, который получил травму и не смог продолжить встречу.
«Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» в матче КХЛ
В Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный одноимённый клуб принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Гости дважды забили в первом периоде. Отличились Александр Радулов и Егор Сурин. Во второй двадцатиминутке Артур Каюмов упрочил преимущество ярославцев. Хозяева отквитали одну шайбу после точного броска Андрея Никонова. В заключительном отрезке матча команды обменялись голами. Словацкий форвард Рихард Паник забросил четвёртую шайбу «Локомотива», а у сочинцев забитым голом отметился Амир Гараев.
После этого матча в активе «Локомотива» стало 91 очко. Команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Сочи» замыкает таблицу на Западе, набрав 44 очка.
Минское «Динамо» победило СКА и продлило победную серию в КХЛ до шести матчей
В Минске, Беларусь, закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В первом периоде хозяева дважды реализовали большинство. Отличились Крис Тирни и Вадим Шипачёв. Во второй 20-минутке форвард питерцев Марат Хайруллин отквитал одну шайбу. В заключительном отрезке матча зрители голов не увидели.
Это шестая подряд победа минчан в регулярном чемпионате. Команда набрала 75 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА потерпел четвёртое поражение подряд и с 71 очком находится на седьмой строчке Запада.
Егор Торишный