Хоккейная «Лада» потерпела поражение от минского «Динамо»

«Начали мы очень хорошо, такое впечатление, что соперник этого не ожидал. Долго запирали в зоне, проводили хорошие атаки, быстро переходили из обороны в атаку, но, к сожалению, не забили и пропустили в меньшинстве. Второй период такой специфический — кто накладывает смену, тот и владеет инициативой. Я думаю, что у соперника было побольше наложений, чем у нас. Мы хорошие голы забили, сравняли счет, но опять удаления. Хотя бригада меньшинства очень хорошо оборонялась, поэтому никаких претензий нет. Почти две минуты держались и за шесть секунд до выхода пятого пропустили, но там уже не было ни кислорода, ни водорода, ничего. В третьем периоде соперник играл по счету — третьим броском, по-моему, забил четвертый гол и довел матч до победы», — прокомментировал он.