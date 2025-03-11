Хоккеисты «Динамо» не сумели побить рекорд клуба по длине победной серии в КХЛ

На старте гостевого турне «зубры» встречались со СКА в Санкт-Петербурге. Первую для себя шайбу минчане забросили только на 52-й минуте матча — большинство в формате 5 на 3 реализовал лучший снайпер «бело-голубых» Вадим Мороз, а выступивший в роли ассистента Вадим Шипачев продлил серию с набранными очками до пяти игр. Правда, к тому моменту «армейцы» уже были впереди на три гола. Больше цифры на табло не менялись, в итоге поражение «Динамо» со счетом 1:3.