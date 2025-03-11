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Хоккеисты «Динамо» не сумели побить рекорд клуба по длине победной серии в КХЛ

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» прервали победную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: hcdinamo.by

На старте гостевого турне «зубры» встречались со СКА в Санкт-Петербурге. Первую для себя шайбу минчане забросили только на 52-й минуте матча — большинство в формате 5 на 3 реализовал лучший снайпер «бело-голубых» Вадим Мороз, а выступивший в роли ассистента Вадим Шипачев продлил серию с набранными очками до пяти игр. Правда, к тому моменту «армейцы» уже были впереди на три гола. Больше цифры на табло не менялись, в итоге поражение «Динамо» со счетом 1:3.

Таким образом, победная серия столичного клуба остановилась на отметке в девять матчей. «Зубры» опустились на четвертое место в таблице Западной конференции КХЛ, отставание от третьей строчки и отрыв от пятой позиции составляют по два балла. Выездная серия «зубров» продолжится 13 марта в Череповце матчем против идущей седьмой «Северстали».

СКА
3:1
2:0, 1:0, 0:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
11.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 22396 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Егор Заврагин
Василий Демченко
1-й период
10:39
Роман Горбунов
10:57
Арсений Грицюк
(Александр Никишин, Матвей Короткий)
12:59
Михаил Григоренко
(Арсений Грицюк, Сергей Толчинский)
16:27
Даниил Липский
2-й период
33:59
Павел Акользин
(Валентин Зыков, Илья Карпухин)
38:19
Сэм Энас
3-й период
46:52
Андрей Стась
50:45
Александр Никишин
51:18
Михаил Воробьев
51:49
Вадим Мороз
(Сэм Энас, Вадим Шипачев)
59:41
Вадим Шипачев
Статистика
4
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит