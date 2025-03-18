Еще один клуб завершил выступление в сезоне. Но это почти никто не заметил

У тех, кто следит за интересными событиями в хоккее, ровным счетом ничего. По идее КХЛ надо избавляться от таких коллективов, но это слишком радикально и не найдет поддержки в обществе. Тогда стоит существенно сократить разницу между «полом» и «потолком» (пусть это будет нее 55 процентов, а 70), а также убрать лимит на легионеров. Только в этом будет спасение таких участников, как Нижнекамск. Потому что если владельцы узнают, что для выступления надо 200 рублей, а не 100, то они дадут 200. И уже точно не 250 или 300. Но и ниже предела не опустятся.