Еще один клуб завершил выступление в сезоне. Но это почти никто не заметил

«Нефтехимик» второй год не попал в плей-офф, и мы видим яркий пример того, как в Нижнекамске особо не заинтересованы в сильной команде, а интерес к этому коллективу вне города стремится к нулю.
Нижнекамск из тех команд, кто получает ровно столько денег, чтобы прожить очередной сезон. Ни копейкой больше, но и ни копейкой меньше. Да, в клубе нет понятия «задержка по зарплате», но, почему в главном турнире страны должны выступать такие команды, не совсем понятно. Вот провела команда очередной сезон? Что останется в памяти?
У тех, кто следит за интересными событиями в хоккее, ровным счетом ничего. По идее КХЛ надо избавляться от таких коллективов, но это слишком радикально и не найдет поддержки в обществе. Тогда стоит существенно сократить разницу между «полом» и «потолком» (пусть это будет нее 55 процентов, а 70), а также убрать лимит на легионеров. Только в этом будет спасение таких участников, как Нижнекамск. Потому что если владельцы узнают, что для выступления надо 200 рублей, а не 100, то они дадут 200. И уже точно не 250 или 300. Но и ниже предела не опустятся.
С одной стороны, жалко команду из маленького города в Татарстане. Олег Леонтьев, может быть, не самый сильный тренер в лиге, но дело свое знает. Команда чаще всего играла неплохо, от ее хоккея точно не будешь плеваться, но против природы не попрешь. Нижнекамск не может предлагать большие зарплаты звездам, а при равных условиях в город соглашаются ехать немногие.
Ограничения по финансированию привели к тому, что у клуба очень серьезные кадровые проблемы. Например, в середине октября из строя до конца сезона выбыл центральный нападающий Александр Дергачев, который считался первым центром команды. И до дедлайна ему не нашли замену. Менять некого, выкупать не на что, а иностранца не привезти. А ведь во время турнира уехал Лукаш Клок, сломался Роман Абросимов, так что нижнекамский клуб был обречен. А кого брать с российского рынка? Денег-то и на международный не было. Смешно же, что контракт с клубом подписал Лука Профака, который вообще из ECHL. И при этом он точно не был худшим.
Команда старалась. 22 раза, треть всех встреч, «Нефтехимик» завершил вничью в основное время. По итогам овертаймов и буллитов они победили всего пять раз, что и стало ключевым. Сил не хватало, мастерства, хладнокровия. Но ведь они постоянно старались. Когда были силы, то нижнекамцы одерживали яркие победы, например, в ноябре они взяли и переиграли «Салават Юлаев» и «Спартак», но к зиме силы кончились.
В декабре была одержана всего одна победа, да и то над «Куньлунем», в январе — две, но лишь над «Ладой» и «Сибирью». Но иначе и быть не могло, так как скамейка слишком короткая.
У «Нефтехимика» в составе появилась яркая звезда. Молодой Никита Хоружев проводит прекрасный сезон. Хороши Андрей Белозеров и Евгений Митякин, на достойном уровне выступил вратарь Филипп Долганов. А в системе не все гладко. В ВХЛ есть договор с «Ижсталью», глубоким аутсайдером лиги. В МХЛ есть «Реактор», но там вообще «сырые» ребята.
Говорят, что главного тренера Олега Леонтьева вот-вот заменят, несмотря на действующий контракт. Не совсем понятно, зачем это нужно. Да, у него непростой характер, есть некие принципы, которые не нравятся другим, но любая смена тренера должна нести смысл. А этот «Нефтехимик» не исправить ничем. Даже если придет очень творческий тренер или, например, самый системный, то ровным счетом ничего не поменяется.
Владельцам команды нужно ответить на вопрос для себя. Им для чего команда? Если для того, чтобы хоккей просто был, то достаточно перейти в ВХЛ. Все дешевле, шансы на успех выше, а зрительский интерес не изменится. Если они хотят побеждать и прославлять свое имя и город, то требуется изменение работы.
Но мне кажется, что все всех устраивает. Спортивный менеджмент клуба осваивает деньги, владельцы отделываются чеком на определенную сумму, а у КХЛ пропали требования о том, чтобы команда была кому-то интересна вне места проживания. Так что «Нефтехимик» и дальше будет бороться за восьмое место, не более.
Алексей Шевченко