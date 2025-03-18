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Хоккеисты «Динамо» уступили «Сочи», пропустив решающую шайбу за пять секунд до сирены

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» не сумели прервать серию неудач в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В последнем домашнем матче «регулярки» «зубры» принимали аутсайдера конференции «Сочи», который приехал в Минск с серией из девяти поражений. Хозяева поразили цель уже на 55-й секунде встречи, но гол капитана клуба Андрея Стася был отменен после просмотра из-за удара по шайбе ногой. Стартовая треть в итоге закончилась со счетом 1:0, но в пользу «леопардов», которые отличились по правилам на 15-й минуте игры. Во втором периоде зрители также увидели одну результативную атаку и вновь в исполнении гостей, которые реализовали большинство.

Третий отрезок игры начался для минчан с позитива — отставание до минимума сократил Сэм Энас, набравший очки в четвертом матче кряду. На протяжении всего периода хозяева продолжали обстреливать чужие ворота, и одна из попыток вновь дала результат: точный бросок от синей линии нанес Вадим Шипачев. Казалось, дело идет к овертайму, но за пять секунд до финальной сирены форвард сочинцев Уильям Биттен принес своей команде победу — 3:2.

Эта неудача стала для подопечных Дмитрия Квартальнова четвертой кряду. За два матча до окончания регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» занимает пятое место в таблице Западной конференции — столичный клуб на одно очко отстает от тройки и на три балла опережает идущий шестым СКА. 21 марта «зубры» в гостях встретятся с московским ЦСКА, а в воскресенье постараются взять реванш у «Сочи».

Динамо Мн
2:3
0:1, 0:1, 2:1
Сочи
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
18.03.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Сергей Зубов
Вратари
Василий Демченко
Евгений Волохин
1-й период
00:23
Василий Мачулин
02:00
Диллон Дюбе
14:40
Дмитрий Уткин
(Артемий Кузнецов, Никита Баклашев)
2-й период
33:13
Вадим Мороз
34:02
Джесси Грэм
(Даниил Сероух)
3-й период
42:49
Сэм Энас
(Виталий Пинчук, Александр Волков)
54:31
Вадим Шипачев
(Джордан Гросс, Ксавье Уэлле)
54:49
Тимофей Ковгореня
56:03
Уильям Биттен
59:54
Уильям Биттен
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит