Хоккеисты «Динамо» уступили «Сочи», пропустив решающую шайбу за пять секунд до сирены

В последнем домашнем матче «регулярки» «зубры» принимали аутсайдера конференции «Сочи», который приехал в Минск с серией из девяти поражений. Хозяева поразили цель уже на 55-й секунде встречи, но гол капитана клуба Андрея Стася был отменен после просмотра из-за удара по шайбе ногой. Стартовая треть в итоге закончилась со счетом 1:0, но в пользу «леопардов», которые отличились по правилам на 15-й минуте игры. Во втором периоде зрители также увидели одну результативную атаку и вновь в исполнении гостей, которые реализовали большинство.
Третий отрезок игры начался для минчан с позитива — отставание до минимума сократил Сэм Энас, набравший очки в четвертом матче кряду. На протяжении всего периода хозяева продолжали обстреливать чужие ворота, и одна из попыток вновь дала результат: точный бросок от синей линии нанес Вадим Шипачев. Казалось, дело идет к овертайму, но за пять секунд до финальной сирены форвард сочинцев Уильям Биттен принес своей команде победу — 3:2.
Эта неудача стала для подопечных Дмитрия Квартальнова четвертой кряду. За два матча до окончания регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» занимает пятое место в таблице Западной конференции — столичный клуб на одно очко отстает от тройки и на три балла опережает идущий шестым СКА. 21 марта «зубры» в гостях встретятся с московским ЦСКА, а в воскресенье постараются взять реванш у «Сочи».