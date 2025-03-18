Хоккеисты «Динамо» уступили «Сочи», пропустив решающую шайбу за пять секунд до сирены

В последнем домашнем матче «регулярки» «зубры» принимали аутсайдера конференции «Сочи», который приехал в Минск с серией из девяти поражений. Хозяева поразили цель уже на 55-й секунде встречи, но гол капитана клуба Андрея Стася был отменен после просмотра из-за удара по шайбе ногой. Стартовая треть в итоге закончилась со счетом 1:0, но в пользу «леопардов», которые отличились по правилам на 15-й минуте игры. Во втором периоде зрители также увидели одну результативную атаку и вновь в исполнении гостей, которые реализовали большинство.