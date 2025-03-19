«Локомотив» набрал 100 очков, «Металлург» и «Адмирал» устроили шоу. Итоги дня в КХЛ

19 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось всего две игры. Коротко подводим итоги каждой встречи.
В Магнитогорске яркое зрелище зрителям подарили «Металлург» и «Адмирал». Хитрец Гутик отличился за дальневосточников на седьмой минуте матча, хозяева отыгрались до перерыва, проведя контратаку в меньшинстве, но на старте второго отрезка «Адмирал» забил два быстрых гола. Сначала Никита Сошников отправил на скамейку неудачно вошедшего в игру Илью Набокова, однако и Александр Смолин оставался «сухим» меньше минуты, пропустив после дальнего броска Либора Шулака.
Даниил Вовченко в большинстве одну шайбу для хозяев отыграл, на что «Адмирал» ответил красивой шайбой в исполнении Степана Старкова под занавес периода. Однако, как это часто бывает в нынешнем сезоне, «моряки» вчистую уступили третий период, позволив уральцам сравнять счёт. Для начала из раздевалки забросил Робин Пресс, а в середине отрезка Трой Джозефс реализовал большинство. В серии буллитов гости отличились первыми, но затем «Металлург» реализовал две попытки, а Смолин больше не пропускал. Магнитогорцы выиграли в серии бросков второй матч подряд и вновь захватили лидерство в борьбе за стратегически важную вторую строчку Востока. Посмотрим, чем завтра в Новосибирске ответит «Салават Юлаев».
В Москве ЦСКА встречался с новоиспечённым обладателем Кубка Континента «Локомотивом». Первый период прошёл с обилием силовой борьбы, но без голов, а во втором отрезке ярославцы забросили две рабочие шайбы. Максим Берёзкин отличился в большинстве, а Александр Полунин — в равных составах. Армейцы тщетно пытались раскачать надёжную оборону «Локомотива», однако на 53-й минуте у хозяев льда всё-таки прошла красивая размашистая атака с ходу, и Денис Гурьянов распечатал Даниила Исаева. Впрочем, ровно через четыре минуты гости организовали очередной трудовой гол — Георгий Иванов подставил клюшку под дальний бросок Алексея Береглазова. На этом игра была сделана, и Илья Воробьёв даже не стал менять голкипера на шестого полевого на последних минутах.
«Локомотив» закрепился на первой строчке в общей таблице сезона, набрав 100 очков в этой регулярке. Феноменальный результат, повторить который в нынешнем чемпионате не сможет никто. ЦСКА же упустил возможность подняться на третье место Запада, но вся борьба тут ещё впереди.
Егор Торишный