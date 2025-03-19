«Локомотив» набрал 100 очков, «Металлург» и «Адмирал» устроили шоу. Итоги дня в КХЛ

Даниил Вовченко в большинстве одну шайбу для хозяев отыграл, на что «Адмирал» ответил красивой шайбой в исполнении Степана Старкова под занавес периода. Однако, как это часто бывает в нынешнем сезоне, «моряки» вчистую уступили третий период, позволив уральцам сравнять счёт. Для начала из раздевалки забросил Робин Пресс, а в середине отрезка Трой Джозефс реализовал большинство. В серии буллитов гости отличились первыми, но затем «Металлург» реализовал две попытки, а Смолин больше не пропускал. Магнитогорцы выиграли в серии бросков второй матч подряд и вновь захватили лидерство в борьбе за стратегически важную вторую строчку Востока. Посмотрим, чем завтра в Новосибирске ответит «Салават Юлаев».