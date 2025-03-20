«Авангард» обыграл в овертайме «Витязь» в матче КХЛ

Этот матч стал 700-м в КХЛ для нападающего подмосковной команды Алексея Макеева. Отметившийся голевой передачей форвард «Авангарда» Наиль Якупов побил рекорд по количеству игр за одну «регулярку»: несмотря на то, что в календаре каждой из команд по 68 игр, форвард провел 69-й матч благодаря обмену по ходу сезона.