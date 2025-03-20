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«Авангард» обыграл в овертайме «Витязь» в матче КХЛ

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл в овертайме подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ХК "Авангард"

Встреча в Балашихе завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Рид Буше (5-я минута), Семен Чистяков (17) и Константин Окулов (61). В составе проигравших шайбы забросили Дерек Барак (7) и Иван Ежов (57).

Этот матч стал 700-м в КХЛ для нападающего подмосковной команды Алексея Макеева. Отметившийся голевой передачей форвард «Авангарда» Наиль Якупов побил рекорд по количеству игр за одну «регулярку»: несмотря на то, что в календаре каждой из команд по 68 игр, форвард провел 69-й матч благодаря обмену по ходу сезона.

«Авангард» (85 очков) занимает шестое место в таблице Восточной конференции, «Витязь» (59) идет 10-м на Западе.

«Авангард» завершит регулярный чемпионат 22 марта выездным матчем с пекинским «Куньлунем», подмосковная команда на следующий день примет ЦСКА.

Витязь
2:3
1:2, 0:0, 1:0
ОТ
Авангард
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.03.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Балашиха, 3294 зрителя
Главные тренеры
Павел Десятков
Ги Буше
Вратари
Дмитрий Шикин
Никита Серебряков
1-й период
03:34
Иван Ежов
04:33
Рид Буше
(Владимир Ткачев, Константин Окулов)
06:07
Дерек Барак
(Дмитрий Бучельников, Андрей Чивилев)
06:55
Джереми Рой
07:49
Командный штраф
12:16
Командный штраф
16:18
Семен Чистяков
(Наиль Якупов)
3-й период
41:49
Константин Окулов
52:38
Владимир Ткачев
54:39
Майкл Маклауд
56:09
Иван Ежов
(Матвей Заседа, Андрей Чивилев)
Овертайм
60:26
Константин Окулов
(Райан Спунер)
Статистика
4
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит