«Авангард» обыграл в овертайме «Витязь» в матче КХЛ

Встреча в Балашихе завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Рид Буше (5-я минута), Семен Чистяков (17) и Константин Окулов (61). В составе проигравших шайбы забросили Дерек Барак (7) и Иван Ежов (57).
Этот матч стал 700-м в КХЛ для нападающего подмосковной команды Алексея Макеева. Отметившийся голевой передачей форвард «Авангарда» Наиль Якупов побил рекорд по количеству игр за одну «регулярку»: несмотря на то, что в календаре каждой из команд по 68 игр, форвард провел 69-й матч благодаря обмену по ходу сезона.
«Авангард» (85 очков) занимает шестое место в таблице Восточной конференции, «Витязь» (59) идет 10-м на Западе.
«Авангард» завершит регулярный чемпионат 22 марта выездным матчем с пекинским «Куньлунем», подмосковная команда на следующий день примет ЦСКА.