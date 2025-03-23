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Джошуа Ливо стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 23 марта. Канадский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо стал лучшим бомбардиром и снайпером по итогам регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Регулярный чемпионат завершился в воскресенье. Ливо провел 62 матча, в которых набрал 80 (49 заброшенных шайб + 31 результативная передача) очков. Канадец установил рекорд по количеству голов за один регулярный чемпионат КХЛ, превзойдя достижение россиянина Сергея Мозякина, который забросил 48 шайб в сезоне-2016/17, выступая за магнитогорский «Металлург». Лучшим ассистентом регулярного чемпионата стал канадский защитник новосибирской «Сибири» Тревор Мёрфи, сделавший 45 голевых передач.

Победителем регулярного чемпионата впервые стал ярославский «Локомотив». Плей-офф КХЛ стартует 26 марта.