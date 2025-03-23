Джошуа Ливо стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата КХЛ

Регулярный чемпионат завершился в воскресенье. Ливо провел 62 матча, в которых набрал 80 (49 заброшенных шайб + 31 результативная передача) очков. Канадец установил рекорд по количеству голов за один регулярный чемпионат КХЛ, превзойдя достижение россиянина Сергея Мозякина, который забросил 48 шайб в сезоне-2016/17, выступая за магнитогорский «Металлург». Лучшим ассистентом регулярного чемпионата стал канадский защитник новосибирской «Сибири» Тревор Мёрфи, сделавший 45 голевых передач.