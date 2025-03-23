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Хоккеисты «Динамо» впервые начнут плей-офф Кубка Гагарина дома

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» гарантировали себе преимущество домашнего льда в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Денис Костюченко НОК - БЕЛТА

По итогам регулярного чемпионата «зубры» заняли четвертое место в таблице Западной конференции, соперником нашей команды в первом раунде Кубка Гагарина станет московский ЦСКА, который финишировал пятым. Серию до четырех побед наша команда впервые за все время выступлений в КХЛ начнет на домашней площадке, две стартовые игры противостояния пройдут на «Минск-Арене» 26 и 28 марта. Далее команды переедут в столицу России, где встретятся 30 марта и 1 апреля. При необходимости матчи с пятого по седьмой состоятся 3 апреля (Минск), 5 апреля (Москва) и 7 апреля (Минск).

«Динамо» сыграет в плей-офф КХЛ в пятый раз подряд и в девятый раз за 17 сезонов в лиге. Ранее наша команда ни разу не проходила дальше первого раунда. Год назад динамовцы проиграли московским одноклубникам со счетом 2:4 в серии.