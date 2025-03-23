Хоккеисты «Динамо» впервые начнут плей-офф Кубка Гагарина дома

По итогам регулярного чемпионата «зубры» заняли четвертое место в таблице Западной конференции, соперником нашей команды в первом раунде Кубка Гагарина станет московский ЦСКА, который финишировал пятым. Серию до четырех побед наша команда впервые за все время выступлений в КХЛ начнет на домашней площадке, две стартовые игры противостояния пройдут на «Минск-Арене» 26 и 28 марта. Далее команды переедут в столицу России, где встретятся 30 марта и 1 апреля. При необходимости матчи с пятого по седьмой состоятся 3 апреля (Минск), 5 апреля (Москва) и 7 апреля (Минск).