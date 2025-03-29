Квартальнов о второй победе над ЦСКА: дисциплина — ключ к хорошей игре

«Тяжелая игра, но в плей-офф легких не бывает. Играли с хорошей силовой командой и победили. Минус, что снова пришлось отыгрываться, надо стараться забивать первыми. Отмечу Василия Демченко, он дал нам шанс, когда нас прижали к своим воротам. После первого периода на лед не выходил Сэм Энас, он и до игры неважно себя чувствовал. Получил удар клюшкой в голову, решили его поберечь, — сказал Квартальнов. — В таких матчах многое решает психология, надо держать удар. Молодые парни с этим сталкиваются впервые. Здорово, что ребята мало удаляются. Игровая дисциплина — всегда ключ к хорошей игре. Если хватать нарушения, то будет проблематично».