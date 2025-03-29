Квартальнов о второй победе над ЦСКА: дисциплина — ключ к хорошей игре

Второй поединок серии до четырех побед прошел на «Минск-Арене». Как и два дня назад, «зубры» пропустили первыми, но быстро сравняли цифры и в итоге довели дело до победы — на этот раз со счетом 5:3. Авторами голов в составе динамовцев стали Вадим Мороз, Вадим Шипачев, Виталий Пинчук, Роман Горбунов и Джош Брук.
Минские динамовцы добыли вторую победу над ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина.
«Тяжелая игра, но в плей-офф легких не бывает. Играли с хорошей силовой командой и победили. Минус, что снова пришлось отыгрываться, надо стараться забивать первыми. Отмечу Василия Демченко, он дал нам шанс, когда нас прижали к своим воротам. После первого периода на лед не выходил Сэм Энас, он и до игры неважно себя чувствовал. Получил удар клюшкой в голову, решили его поберечь, — сказал Квартальнов. — В таких матчах многое решает психология, надо держать удар. Молодые парни с этим сталкиваются впервые. Здорово, что ребята мало удаляются. Игровая дисциплина — всегда ключ к хорошей игре. Если хватать нарушения, то будет проблематично».
Далее «Динамо» и ЦСКА отправятся в Москву, где проведут матчи 30 марта и 1 апреля. Воскресный поединок в столице России стартует в 17:00.