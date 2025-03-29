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Квартальнов о второй победе над ЦСКА: дисциплина — ключ к хорошей игре

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина против ЦСКА, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Источник: hcdinamo.by

Второй поединок серии до четырех побед прошел на «Минск-Арене». Как и два дня назад, «зубры» пропустили первыми, но быстро сравняли цифры и в итоге довели дело до победы — на этот раз со счетом 5:3. Авторами голов в составе динамовцев стали Вадим Мороз, Вадим Шипачев, Виталий Пинчук, Роман Горбунов и Джош Брук.

Минские динамовцы добыли вторую победу над ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина.

«Тяжелая игра, но в плей-офф легких не бывает. Играли с хорошей силовой командой и победили. Минус, что снова пришлось отыгрываться, надо стараться забивать первыми. Отмечу Василия Демченко, он дал нам шанс, когда нас прижали к своим воротам. После первого периода на лед не выходил Сэм Энас, он и до игры неважно себя чувствовал. Получил удар клюшкой в голову, решили его поберечь, — сказал Квартальнов. — В таких матчах многое решает психология, надо держать удар. Молодые парни с этим сталкиваются впервые. Здорово, что ребята мало удаляются. Игровая дисциплина — всегда ключ к хорошей игре. Если хватать нарушения, то будет проблематично».

Далее «Динамо» и ЦСКА отправятся в Москву, где проведут матчи 30 марта и 1 апреля. Воскресный поединок в столице России стартует в 17:00.

Динамо Мн
5:3
0:0, 2:1, 3:2
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
28.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Илья Воробьев
Вратари
Василий Демченко
(Андрей Тихомиров, Василий Демченко)
Иван Просветов
(Иван Просветов, Иван Просветов)
1-й период
07:13
Никита Охотюк
10:21
Фредрик Классон
13:19
Диллон Дюбе
2-й период
31:43
Владислав Провольнев
(Прохор Полтапов, Максим Соркин)
34:39
Вадим Мороз
(Вадим Шипачев)
36:48
Вадим Шипачев
(Роман Горбунов)
3-й период
42:41
Виталий Пинчук
(Александр Волков)
47:21
Александр Волков
51:34
Дмитрий Саморуков
(Максим Соркин, Владислав Провольнев)
52:44
Кирилл Долженков
58:34
Роман Горбунов
58:51
Даниил Сотишвили
58:56
Джош Брук
59:31
Джош Брук
59:31
Максим Мамин
59:57
Прохор Полтапов
(Максим Соркин, Коул Кэсселс)
Овертайм
60:00
Кирилл Долженков
60:00
Кирилл Долженков
Статистика
8
Штрафное время
33
4
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит