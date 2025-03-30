Клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар» продолжит выступать в Мытищах в сезоне-2025/26

«Сезон-2025/26 пекинский хоккейный клуб “Куньлунь Ред Стар” снова проведет на уже знакомой и домашней для себя “Арене-Мытищи”, — говорится в заявлении пресс-службы. — В этом чемпионате китайский клуб провел свой сильнейший сезон после переезда в наш город, команда остановилась в одном шаге от попадания в зону плей-офф, закрепившись на девятом месте Западной конференции КХЛ. Но главным событием стало то, что команду, которая уже несколько лет проводит свои домашние матчи на “Арене-Мытищи” в городе полюбили, свидетельство этому — 5 тыс. зрителей на трибунах в последнем матче первенства против омского “Авангарда”, больше собирали только игры с московским “Спартаком”, в основном за счет болельщиков красно-белых».