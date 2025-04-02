«Трактор» вновь сравнял счет в серии плей-офф КХЛ против «Адмирала»

ВЛАДИВОСТОК, 2 апреля. /ТАСС/. Челябинский «Трактор» в гостях обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 7:3 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Григорий Дронов (13-я минута), Максим Шабанов (21, 41), Чарльз Робинсон (28), Артем Блажиевский (35), Андрей Светлаков (39) и Владимир Ткачев (60). У проигравших отличились Либор Шулак (8), Аркадий Шестаков (12) и Иван Муранов (16). После второго периода «Адмирал» сменил голкипера — Илья Коновалов вышел на лед вместо Андрея Мишурова.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. «Трактор» во второй раз по ходу противостояния сравнял счет. Следующая встреча между командами пройдет 4 апреля в Челябинске.
По итогам регулярного чемпионата «Трактор» стал победителем Восточной конференции, «Адмирал» занял восьмое место. В прошлом сезоне челябинский клуб дошел до полуфинала Кубка Гагарина, «Адмирал» не сумел пробиться в плей-офф.