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«Трактор» вновь сравнял счет в серии плей-офф КХЛ против «Адмирала»

Четвертая игра серии завершилась победой челябинского клуба со счетом 7:3.

Источник: КХЛ

ВЛАДИВОСТОК, 2 апреля. /ТАСС/. Челябинский «Трактор» в гостях обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 7:3 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Григорий Дронов (13-я минута), Максим Шабанов (21, 41), Чарльз Робинсон (28), Артем Блажиевский (35), Андрей Светлаков (39) и Владимир Ткачев (60). У проигравших отличились Либор Шулак (8), Аркадий Шестаков (12) и Иван Муранов (16). После второго периода «Адмирал» сменил голкипера — Илья Коновалов вышел на лед вместо Андрея Мишурова.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. «Трактор» во второй раз по ходу противостояния сравнял счет. Следующая встреча между командами пройдет 4 апреля в Челябинске.

По итогам регулярного чемпионата «Трактор» стал победителем Восточной конференции, «Адмирал» занял восьмое место. В прошлом сезоне челябинский клуб дошел до полуфинала Кубка Гагарина, «Адмирал» не сумел пробиться в плей-офф.

Адмирал
3:7
3:1, 0:4, 0:2
Трактор
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
2.04.2025, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5680 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Бенуа Гру
Вратари
Андрей Мишуров
(Илья Коновалов, Илья Коновалов, Илья Коновалов)
Закари Фукале
(Закари Фукале)
1-й период
05:38
Владимир Ткачев
07:42
Либор Шулак
(Аркадий Шестаков)
08:46
Бадди Робинсон
11:39
Аркадий Шестаков
(Никита Сошников, Егор Петухов)
12:30
Семен Ручкин
12:54
Григорий Дронов
(Максим Шабанов, Александр Кадейкин)
13:16
Владимир Ткачев
15:25
Иван Муранов
(Вячеслав Основин)
15:46
Дмитрий Дерябин
18:49
Командный штраф
19:26
Аркадий Шестаков
2-й период
20:36
Максим Шабанов
(Стивен Кэмпфер, Владимир Ткачев)
27:00
Бадди Робинсон
(Григорий Дронов, Василий Глотов)
28:07
Вячеслав Основин
33:19
Либор Шулак
33:19
Арсений Коромыслов
34:25
Артем Блажиевский
(Василий Глотов, Максим Шабанов)
37:10
Семен Ручкин
38:39
Андрей Светлаков
(Стивен Кэмпфер, Семен Дер-Аргучинцев)
3-й период
40:37
Максим Шабанов
(Стивен Кэмпфер)
45:36
Логан Дэй
45:36
Логан Дэй
52:59
Никита Коростелев
58:50
Кирилл Петьков
59:06
Владимир Ткачев
(Максим Шабанов, Григорий Дронов)
Статистика
14
Штрафное время
16
7
Игра в большинстве
6
0
Голы в большинстве
3
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит