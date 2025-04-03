ЦСКА уничтожен в Минске всего за один период. Трехкратный чемпион КХЛ на грани вылета

В идеальном мире в прошлый вторник минское «Динамо» должно было забирать четвертый матч с ЦСКА в Москве и ехать домой закрывать серию. Однако позавчера белорусская команда, доминировавшая большую часть времени и насоздававшая кучу голевых моментов, уперлась в голкипера армейцев Ивана Просветова, выдавшего пока лучший вратарский перформанс первого раунда, и позволила москвичам сравнять счет в противостоянии.
После обиднейшего поражения команда Дмитрия Квартальнова вполне могла сникнуть и этим вечером поплыть перед родными трибунами. Но вместо этого хозяева максимально отреагировали на конфуз двухдневной давности и вылетели на лед, словно пресловутые гориллы из клетки. Как оказалось, с психологией у «Динамо» все в полном порядке.
Кажется, сегодня у минчан залетело все, что не залетело позавчера. Этим вечером динамовцам хватило первого же броска по воротам ЦСКА, чтобы открыть счет на второй минуте усилиями местной молодежной связки Липский — Бориков, которая наказала гостей за не самую удачную смену.
Для команды Воробьева быстрая пропущенная шайба тревожным звонком не стала. И пока москвичи пытались включиться, хозяева уже в середине первого периода вели 3:0. Сначала свое слово сказал американец Сэм Энас, пропустивший две выездные встречи из-за повреждения, несмотря на огромное желание сыграть в Москве. А уже через смену Егор Бориков классно сыграл на добивании после великолепной вылазки Криса Тирни на пятак и отправил на лавку Ивана Просветова, остановившего атаку минчан позавчера.
Окончательно Минск вогнал красно-синих в траур незадолго до первого перерыва. За полминуты до перерыва парни Квартальнова не выключились и удачно навалились на ворота сменившего Просветова Павла Хомченко, положив ЦСКА еще одну шайбу в раздевалку.
Вот только во втором периоде хоть сколько-нибудь конкурентоспособный ЦСКА на льду так и не появился. Ну, а «Динамо» и не думало останавливаться на достигнутом и оберегать более чем приличные по такой игре 4:0. Стоило Роману Горбунову забить пятый гол на 24-й минуте, как минская катастрофа Ильи Воробьева приняла абсолютно чудовищные очертания и вылилась в ужасные 7:0 к середине матча. При этом все свои семь шайб «зубры» забросили в равных составах.
«Динамо» начало играть с оглядкой на свои ворота и поуспокоилось, только получив по-настоящему не отыгрываемое преимущество. Разумная пассивность хозяев помогла ЦСКА увеличить бросковую активность и отправиться за шайбой престижа. Однако размочить отказывавшегося пропускать Василия Демченко не помогли даже удаления Джоша Брука и Ксавье Улле.
Не принесло ничего в атаке и абсолютно странное решение переместить на позицию нападающего силового защитника Никиту Охотюка. Немного усилила у армейцев ощущение тотального кошмара травма Егора Фатеева, в которого неудачно въехал нападающий «Динамо» Илья Усов. А вот у белорусской команды в заключительной двадцатиминутке на льду не оказалось Вадима Морозова и Сэма Энаса, чье исчезновение пока видится желанием Квартальнова уберечь своих лидеров от травм и провокаций.
Позволив разгромить себя, москвичи оказались на грани вылета. И если ЦСКА в следующую субботу вылетит в первом раунде впервые с 2014 года, то дни Ильи Воробьева в великом клубе окажутся сочтены.
Иван Богун