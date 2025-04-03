ЦСКА уничтожен в Минске всего за один период. Трехкратный чемпион КХЛ на грани вылета

Вот только во втором периоде хоть сколько-нибудь конкурентоспособный ЦСКА на льду так и не появился. Ну, а «Динамо» и не думало останавливаться на достигнутом и оберегать более чем приличные по такой игре 4:0. Стоило Роману Горбунову забить пятый гол на 24-й минуте, как минская катастрофа Ильи Воробьева приняла абсолютно чудовищные очертания и вылилась в ужасные 7:0 к середине матча. При этом все свои семь шайб «зубры» забросили в равных составах.