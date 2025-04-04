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Квартальнов после разгрома ЦСКА: играем с хорошим соперником, в серии еще ничего не ясно

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги пятого матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против ЦСКА, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «зубров».

Источник: БЕЛТА

В четверг на «Минск-Арене» наша команда повторила самую крупную победу за все время выступлений в КХЛ, разгромив московских «армейцев» со счетом 7:0. По дублю за хозяев оформили Егор Бориков и Роман Горбунов, также авторами шайб стали Сэм Энас, Роб Хэмилтон и Андрей Стась. В серии до четырех побед «зубры» впереди — 3:2.

«Сегодня сыграли хорошо и целостно, молодежь нас повела. Неплохой первый период, он предопределил итог игры. Но давайте не будем забегать вперед: мы играем с хорошей командой, в серии еще ничего не ясно. Вася Демченко держал нас в игре, он сегодня молодец, в нескольких моментах выручил. Нужно было не дать сопернику почувствовать момент гола. Следующая игра послезавтра, мы должны подготовиться и восстановиться. Уже проиграли дважды в Москве, понимаем это. Серия еще не закончена», — отметил Квартальнов.

Шестая игра противостояния пройдет 5 апреля на «ЦСКА Арене», начало встречи — в 17:00. В случае успеха «Динамо» впервые в истории клуба выйдет в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Динамо Мн
7:0
4:0, 3:0, 0:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
3.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Илья Воробьев
Вратари
Василий Демченко
Иван Просветов
(Павел Хомченко)
1-й период
01:45
Егор Бориков
(Даниил Липский, Крис Тирни)
10:26
Сэм Энас
(Кристиан Хенкель, Джордан Гросс)
11:38
Егор Бориков
(Крис Тирни, Джош Брук)
14:24
Илья Усов
14:24
Кирилл Долженков
17:04
Колби Уильямс
19:38
Роберт Хэмилтон
(Даниил Сотишвили, Сергей Кузнецов)
2-й период
21:09
Колби Уильямс
23:11
Роман Горбунов
(Ксавье Уэлле, Сэм Энас)
23:29
Андрей Стась
(Роберт Хэмилтон, Сергей Кузнецов)
25:24
Джош Брук
27:30
Роман Горбунов
(Александр Волков)
30:32
Ксавье Уэлле
3-й период
42:28
Илья Усов
42:28
Максим Мамин
46:33
Сергей Кузнецов
46:33
Тахир Мингачев
53:18
Даниил Липский
53:18
Даниил Липский
53:18
Иван Дроздов
53:18
Иван Дроздов
Статистика
14
Штрафное время
14
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит