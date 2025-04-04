Квартальнов после разгрома ЦСКА: играем с хорошим соперником, в серии еще ничего не ясно

«Сегодня сыграли хорошо и целостно, молодежь нас повела. Неплохой первый период, он предопределил итог игры. Но давайте не будем забегать вперед: мы играем с хорошей командой, в серии еще ничего не ясно. Вася Демченко держал нас в игре, он сегодня молодец, в нескольких моментах выручил. Нужно было не дать сопернику почувствовать момент гола. Следующая игра послезавтра, мы должны подготовиться и восстановиться. Уже проиграли дважды в Москве, понимаем это. Серия еще не закончена», — отметил Квартальнов.