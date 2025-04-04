Квартальнов после разгрома ЦСКА: играем с хорошим соперником, в серии еще ничего не ясно

В четверг на «Минск-Арене» наша команда повторила самую крупную победу за все время выступлений в КХЛ, разгромив московских «армейцев» со счетом 7:0. По дублю за хозяев оформили Егор Бориков и Роман Горбунов, также авторами шайб стали Сэм Энас, Роб Хэмилтон и Андрей Стась. В серии до четырех побед «зубры» впереди — 3:2.
«Сегодня сыграли хорошо и целостно, молодежь нас повела. Неплохой первый период, он предопределил итог игры. Но давайте не будем забегать вперед: мы играем с хорошей командой, в серии еще ничего не ясно. Вася Демченко держал нас в игре, он сегодня молодец, в нескольких моментах выручил. Нужно было не дать сопернику почувствовать момент гола. Следующая игра послезавтра, мы должны подготовиться и восстановиться. Уже проиграли дважды в Москве, понимаем это. Серия еще не закончена», — отметил Квартальнов.
Шестая игра противостояния пройдет 5 апреля на «ЦСКА Арене», начало встречи — в 17:00. В случае успеха «Динамо» впервые в истории клуба выйдет в четвертьфинал Кубка Гагарина.