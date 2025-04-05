«Авангард» в Омске завершил серию плей-офф тяжелой победой над «Металлургом»

В субботу, 5 апреля, «Авангард» сыграл в Омске матч серии ⅛ финала чемпионата КХЛ против «Металлурга» и победил 3:2. Голы у него забили Михаил Гуляев и Наиль Якупов (дважды). Счет в серии стал 4:2, «ястребы» идут дальше, уральцы сложили чемпионские полномочия.
Матч для «Авангарда» был очень важен — в случае неудачи было бы очень мало шансов завершить Соперника, которому в раунде и так уже дали слишком много «воздуха», оптимально было добивать здесь и сейчас.
В первом периоде однако голов не случилось. Атак у нашей команды было много, но с завершением не получалось. Свои шансы были и у гостей, но меньше и еще менее острые. В большинстве своем. На 9-й минуте, правда, в быстрой атаке бросок Спунера на ворота замкнул Семен Чистяков, но там сразу в стороны развел руки лайнсмен, показывая, что такой гол засчитывать нельзя. После просмотра видеоповтора его и не засчитали, потому что зафиксировали, что наш игрок помог шайбе попасть за «ленточку» рукой, а не клюшкой. Далее до перерыва омичи один раз еще не реализовали большинство.
Во втором периоде хозяевам пришлось отыграть довольно долго — почти 7 минут — чтобы наконец забить первый гол в игре. В хорошей атаке комбинацию с участием Алекса Гранта и Рида Буше шайбу оформил Михаил Гуляев. А далее прошло меньше минуты — и уже 2:0! Тут автором гола стал с передач Маклауда и Чистякова Наиль Якупов. Еще чуть позже «ястребы» выстояли в меньшинстве. Причем и в нем разок угрожали воротам уральцев.
Но еще до конца периода голкипера гостей удалось огорчить снова — 3:0. На 35-й пас Прохоркина успешно реализовал все тот же Якупов. Тем самым на его счету в этом матче оформился дубль. В третьем отрезке относительно быстро «Металлург» сначала одну шайбу все же отквитал. В плотной и непростой атаке у него забил Дмитрий Силантьев.
Затем целая история случилась, когда омскому капитану Дамиру Шарипзянову дали аж 4 минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой. Сначала казалось, что омичам удастся выстоять. Отбивались они успешно. Но на 52-й минуте соперник все же коварно забил еще раз. С передач Камалова и Михайлиса отличился Данила Юров. Довольно долго после этого без большинства’сталеварам" особо ничего и не удавалось. В попытках гостей отыграться подошла 58-я минута — счет остался 3:2. Уральцы взяли таймаут, понятно было, что далее они сменят вратаря на шестого полевого. Так и случилось. Сначала борьба завязла в углу зоны хозяев. Далее чуть-чуть сибиряки не выбросили шайбу из своей зоны вовсе.
В еще одном эпизоде наши игроки в контратаке чуть-чуть не убежали вдвоем на пустые ворота. Но нет… И уж точно кульминацией стало сомнительное удаление Маклауда за 53 секунды до сирены. Это оставшееся время омичи победу «сушили» очень грамотно и своего таки добились. 3:2 в матче, 4:2 в серии — тяжелейшей, где был выбит действующий чемпион!
Далее «Авангард» будет ждать своего соперника во втором раунде Кубка. Тот еще не прояснился — без понимания, выиграют ли свои серии «Адмирал» и «Сибирь». Но с очень большой вероятностью это станет вице-чемпион — «Локомотив». Он свою серию ⅛ финала уже успешно завершил.