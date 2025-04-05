«Авангард» в Омске завершил серию плей-офф тяжелой победой над «Металлургом»

В первом периоде однако голов не случилось. Атак у нашей команды было много, но с завершением не получалось. Свои шансы были и у гостей, но меньше и еще менее острые. В большинстве своем. На 9-й минуте, правда, в быстрой атаке бросок Спунера на ворота замкнул Семен Чистяков, но там сразу в стороны развел руки лайнсмен, показывая, что такой гол засчитывать нельзя. После просмотра видеоповтора его и не засчитали, потому что зафиксировали, что наш игрок помог шайбе попасть за «ленточку» рукой, а не клюшкой. Далее до перерыва омичи один раз еще не реализовали большинство.