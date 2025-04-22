Директор ХК «Автомобилист» об итогах сезона: «Оценка неудовлетворительная»

«Хотелось бы, конечно, чтобы мы уже доросли до того состояния, что автоматом по умолчанию должны проходить команды уровня нынешнего “Ак Барса” в розыгрыше Кубка Гагарина. Сейчас мы провели очень тяжелую семиматчевую серию. Седьмой матч стал самым продолжительным в истории КХЛ для матчей, в которых решалась судьба выхода той или иной команды в следующий раунд. Команда билась, не хватило буквально одной шайбы для прохода в следующий раунд», — заявил функционер.