Церемония закрытия сезона хоккейного «Динамо» состоялась на «Минск-Арене»

Сезон-24/25 стал для столичного клуба самым удачным за все время выступления в КХЛ. В регулярном чемпионате динамовцы заняли рекордное для себя четвертое место в таблице Западной конференции, после чего впервые в истории прошли первый раунд Кубка Гагарина, обыграв в шести матчах московский ЦСКА. В четвертьфинале плей-офф минчане уступили челябинскому «Трактору» со счетом 1:4 в серии.