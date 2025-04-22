Церемония закрытия сезона хоккейного «Динамо» состоялась на «Минск-Арене»

Попасть на трибуны главной арены страны мог любой желающий. Для закрытия сезона столичный клуб организовал конкурсы мастерства для игроков, а также выставочный матч. Вместе с хоккеистами на лед вышли члены тренерского штаба и руководящего состава клуба, «зубры» разделились на команды «Динамо-1» (голубые) и «Динамо-2» (черные). Победу в игре со счетом 11:9 одержала первая команда, дублями за которую отметились Николай Лукашенко и Дмитрий Басков.
По окончании матча состоялась церемония награждения лучших игроков прошедшего сезона. Самым ценным хоккеистом «Динамо» был признан голкипер Василий Демченко, оформивший семь шатаутов в 38 играх. Награду лучшему снайперу получил Вадим Мороз, который забросил 29 шайб и повторил рекорд клуба по голам за один регулярный чемпионат. Лучшим бомбардиром стал Вадим Шипачев, побивший рекорды КХЛ по количеству матчей и набранных очков за карьеру. Лучшим молодым игроком «зубров» был назван Егор Бориков.
Сезон-24/25 стал для столичного клуба самым удачным за все время выступления в КХЛ. В регулярном чемпионате динамовцы заняли рекордное для себя четвертое место в таблице Западной конференции, после чего впервые в истории прошли первый раунд Кубка Гагарина, обыграв в шести матчах московский ЦСКА. В четвертьфинале плей-офф минчане уступили челябинскому «Трактору» со счетом 1:4 в серии.