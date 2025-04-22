«Не выдержал психологического давления». Олимпийский чемпион — об уходе Кузнецова из СКА

— Он провёл сложный сезон. Был подвержен травмам, не выдержал психологического давления в лиге. Я думаю, что этот сезон можно оценить как неудачный, хотя от него ожидали совершенно другого, — приводит слова Пашкова «ВсеПроСпорт».