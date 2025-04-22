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«Не выдержал психологического давления». Олимпийский чемпион — об уходе Кузнецова из СКА

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался об уходе нападающего Евгения Кузнецова из СКА.

Источник: Чемпионат.com

Петербургский клуб расторг четырёхлетнее соглашение с хоккеистом после одного сезона.

— Как оцените игру Кузнецова по итогам сезона в СКА?

— Он провёл сложный сезон. Был подвержен травмам, не выдержал психологического давления в лиге. Я думаю, что этот сезон можно оценить как неудачный, хотя от него ожидали совершенно другого, — приводит слова Пашкова «ВсеПроСпорт».

В регулярном сезоне Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков. В шести встречах плей-офф Кузнецов набрал 3 (1+2) очка.