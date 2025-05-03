«Салават Юлаев» — «Локомотив»: Джош Ливо вернулся в состав уфимского клуба

Игра начнётся в 14:00 мск. Счёт в серии 2−1 в пользу «Локомотива». Встречу покажут «Матч ТВ», КХЛ и «КХЛ Prime».
В состав уфимского клуба вернулся нападающий Джош Ливо, который пропустил первую и третью игры серии Кубка Гагарина с «Локомотивом».
В составе «Локомотива» Байрона Фрейза в матче заменит Даниил Бут.
Напомним, «Локомотив» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел «Торпедо» (4−0) и омский «Авангард» (4−3). «Салават Юлаев» был сильнее «Сибири» (4−3) и «Спартака» (4−3). В первом матче серии победу одержал «Салават Юлаев» (3:1), вторая игра осталась за «Локомотивом» (2:1).
Следующие игры в серии плей-офф состоятся 5, 7*, 9* мая.
* при необходимости.