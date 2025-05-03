«Салават Юлаев» — «Локомотив»: Джош Ливо вернулся в состав уфимского клуба

Напомним, «Локомотив» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел «Торпедо» (4−0) и омский «Авангард» (4−3). «Салават Юлаев» был сильнее «Сибири» (4−3) и «Спартака» (4−3). В первом матче серии победу одержал «Салават Юлаев» (3:1), вторая игра осталась за «Локомотивом» (2:1).