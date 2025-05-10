Хоккеист «Локомотива» Иванов рассказал, что эмоции Радулова идут на пользу команде

«Ничего в их взаимодействии не удивило. Мы весь сезон вместе, и все знают, кто на что способен, — сказал Иванов. — Это очень мастеровитый парень, который может реализовать любой момент, лидер в раздевалке и быту. Его эмоциональность меня не отпугивала. Все знают, какой он, все это принимают и понимают, что он полностью отдается игре и делает все для победы. И все его эмоции — это рабочие моменты, без них никуда. Не считаю, что появление нашей тройки повлияло на выход в финал. Это произошло благодаря команде, где каждый игрок важен, и все делают всё для победы».