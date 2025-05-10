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Хоккеист «Локомотива» Иванов рассказал, что эмоции Радулова идут на пользу команде

По словам нападающего, его партнер по команде полностью отдается игре и делает все для победы.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Без эмоций обладателя Кубка Гагарина Александра Радулова игра «Локомотива» может не складываться. Такое мнение ТАСС высказал нападающий команды Георгий Иванов.

«Локомотив» сыграет в финале плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги против «Трактора». В пятом полуфинальном матче с «Салаватом Юлаевым» (4:2) 38-летний Радулов оформил дубль, сыграв в тройке с Ивановым и Егором Суриным, который также забросил две шайбы.

«Ничего в их взаимодействии не удивило. Мы весь сезон вместе, и все знают, кто на что способен, — сказал Иванов. — Это очень мастеровитый парень, который может реализовать любой момент, лидер в раздевалке и быту. Его эмоциональность меня не отпугивала. Все знают, какой он, все это принимают и понимают, что он полностью отдается игре и делает все для победы. И все его эмоции — это рабочие моменты, без них никуда. Не считаю, что появление нашей тройки повлияло на выход в финал. Это произошло благодаря команде, где каждый игрок важен, и все делают всё для победы».

В прошлом году «Локомотив» в финале проиграл «Металлургу» в четырех матчах. «То, что уже было в прошлом, осталось там. И надо только научиться на ошибках, которые мы допустили, и сделать шаг вперед», — отметил Иванов.

Первые матчи финала пройдут в Ярославле 13 и 15 мая.