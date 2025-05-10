Сергей Федоров сообщил, что не будет главным тренером хоккейного клуба ЦСКА

29 апреля стало известно об уходе с поста главного тренера ЦСКА Ильи Воробьева, который имел действующий контракт, подписанный год назад. Федоров возглавлял армейцев с 2021 по 2023 год и за этот период привел команду к двум победам в Кубке Гагарина (в 2022 и 2023 годах). В интервью ТАСС в начале января Федоров сообщил, что не планирует возвращаться к активной хоккейной деятельности в ближайшие годы.