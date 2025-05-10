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Сергей Федоров сообщил, что не будет главным тренером хоккейного клуба ЦСКА

29 апреля ЦСКА объявил об уходе с поста главного тренера Ильи Воробьева.

Источник: РИА "Новости"

СИРИУС /Федеральная территория/, 10 мая. /ТАСС/. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира Сергей Федоров сообщил, что не возглавит хоккейный клуб ЦСКА. Об этом он рассказал ТАСС.

«Переговоров у меня с клубом нет, главным тренером я не буду», — сказал Федоров.

29 апреля стало известно об уходе с поста главного тренера ЦСКА Ильи Воробьева, который имел действующий контракт, подписанный год назад. Федоров возглавлял армейцев с 2021 по 2023 год и за этот период привел команду к двум победам в Кубке Гагарина (в 2022 и 2023 годах). В интервью ТАСС в начале января Федоров сообщил, что не планирует возвращаться к активной хоккейной деятельности в ближайшие годы.