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Зарипов: Радулов отдаст все силы в финале КХЛ, понимая, что скоро завершит карьеру

«Локомотив», за который выступает нападающий, сыграет в серии за титул с «Трактором».

Источник: РИА "Новости"

СИРИУС /Федеральная территория/, 11 мая. /ТАСС/. Нападающий «Локомотива» Александр Радулов выложится на 100 процентов в финале Кубка Гагарина, понимая, что скоро завершит карьеру. Такое мнение ТАСС высказал пятикратный обладатель трофея Данис Зарипов.

38-летний Радулов пришел в «Локомотив» перед текущим сезоном. В 2023 году он играл в финале плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги в составе «Ак Барса» против ЦСКА. Казанцы уступили армейцам в семи матчах.

«Зная его, что в прошлом, что сейчас, он не будет ни в чем уступать. Это человек, который всегда стремится быть первым, взять очередной кубок. И он будет отдавать все силы, понимая, что завершение карьеры не за горами. Так что уверен, что Саша принесет много пользы “Локомотиву”, — сказал Зарипов.

В финале Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с челябинским «Трактором». Первые матчи серии пройдут в Ярославле 13 и 15 мая.