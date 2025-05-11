Зарипов: Радулов отдаст все силы в финале КХЛ, понимая, что скоро завершит карьеру

«Зная его, что в прошлом, что сейчас, он не будет ни в чем уступать. Это человек, который всегда стремится быть первым, взять очередной кубок. И он будет отдавать все силы, понимая, что завершение карьеры не за горами. Так что уверен, что Саша принесет много пользы “Локомотиву”, — сказал Зарипов.