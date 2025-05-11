Зарипов: Радулов отдаст все силы в финале КХЛ, понимая, что скоро завершит карьеру

СИРИУС /Федеральная территория/, 11 мая. /ТАСС/. Нападающий «Локомотива» Александр Радулов выложится на 100 процентов в финале Кубка Гагарина, понимая, что скоро завершит карьеру. Такое мнение ТАСС высказал пятикратный обладатель трофея Данис Зарипов.
38-летний Радулов пришел в «Локомотив» перед текущим сезоном. В 2023 году он играл в финале плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги в составе «Ак Барса» против ЦСКА. Казанцы уступили армейцам в семи матчах.
«Зная его, что в прошлом, что сейчас, он не будет ни в чем уступать. Это человек, который всегда стремится быть первым, взять очередной кубок. И он будет отдавать все силы, понимая, что завершение карьеры не за горами. Так что уверен, что Саша принесет много пользы “Локомотиву”, — сказал Зарипов.
В финале Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с челябинским «Трактором». Первые матчи серии пройдут в Ярославле 13 и 15 мая.