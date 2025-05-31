Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
США
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
0
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2

В тренерском штабе ХК «Сочи» произошли изменения

В тренерском штабе ХК «Сочи» произошли изменения, сообщает пресс-служба южан.

Источник: Чемпионат.com

В тренерском штабе ХК «Сочи» произошли изменения, сообщает пресс-служба южан. В связи с окончанием срока действия контракта Александр Титов завершил работу в тренерском штабе хоккейного клуба «Сочи».

Титов пришёл в «Сочи» в январе 2024 года. Начал тренерскую карьеру в 2009 году. В 2013 году стал главным тренером юношеской команды ЦСКА 1998 года рождения, а позже возглавил «Буран». С 2016 по 2019 работал главным тренером красноярского «Сокола», в сезоне-2019/2020 трудился во главе тольяттинской «Лады». Также Александр Титов являлся главным тренером юниорской сборной России (U-16). В сезоне-2020/2021 пришёл в систему СКА, входил в штаб основной команды, «СКА-Нева» и «СКА-1946», а также был главным тренером команд «СКА-Нева» и «СКА-1946».

В прошедшем регулярном сезоне сочинский клуб занял последнее место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Напомним, «Сочи» до сих пор находится без главного тренера.