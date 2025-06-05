Капитан «Динамо» Стась продолжит карьеру в столичном клубе

Ранее в КХЛ белорусский нападающий выступал за ЦСКА, «Нефтехимик», «Авангард» и «Трактор». В 2009 году Стась вместе с минским «Динамо» завоевал Кубок Шпенглера, а в 2021 году в составе клуба из Омска стал обладателем Кубка Гагарина. Кроме того, форвард сыграл на девяти чемпионатах мира за национальную сборную Беларуси, а в 2010 году принял участие в Олимпийских играх в Ванкувере.