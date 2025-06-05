Капитан «Динамо» Стась продолжит карьеру в столичном клубе

В минувшем сезоне КХЛ 36-летний хоккеист отыграл 65 матчей, в которых заработал 14 (6+8) результативных баллов. В январе 2025 года Стась провел 900-й матч в лиге, в новом сезоне капитан «Динамо» может добраться до отметки в 1000 игр. На данный момент это достижение покорилось всего трем хоккеистам, среди которых одноклубник Андрея Вадим Шипачев. Всего за 17 лет в лиге форвард набрал 212 (84+128) очков.
Ранее в КХЛ белорусский нападающий выступал за ЦСКА, «Нефтехимик», «Авангард» и «Трактор». В 2009 году Стась вместе с минским «Динамо» завоевал Кубок Шпенглера, а в 2021 году в составе клуба из Омска стал обладателем Кубка Гагарина. Кроме того, форвард сыграл на девяти чемпионатах мира за национальную сборную Беларуси, а в 2010 году принял участие в Олимпийских играх в Ванкувере.