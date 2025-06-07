«Лада» заключила контракт с голкипером Бочаровым

Воспитанник московского «Динамо» Бочаров прошлый сезон провел в нижегородском «Торпедо», где в 35 встречах одержал 12 побед, отразил 91,1% бросков при коэффициенте надежности 2,76 и оформил три шатаута. Всего в КХЛ голкипер провел 273 матча и одержал 128 побед, отразив 92,2% бросков в створ при коэффициенте надежности 2,23.