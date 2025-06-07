«Лада» заключила контракт с голкипером Бочаровым

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Тольяттинская «Лада» заключила контракт с голкипером Иваном Бочаровым, сообщает Telegram-канал клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 30-летним хоккеистом носит односторонний характер и рассчитано на один сезон.
Воспитанник московского «Динамо» Бочаров прошлый сезон провел в нижегородском «Торпедо», где в 35 встречах одержал 12 побед, отразил 91,1% бросков при коэффициенте надежности 2,76 и оформил три шатаута. Всего в КХЛ голкипер провел 273 матча и одержал 128 побед, отразив 92,2% бросков в створ при коэффициенте надежности 2,23.
Также «Лада» заключила односторонний контракт сроком на один сезон с 26-летним канадским нападающим Райли Савчуком. Прошлый сезон хоккеист отыграл в финском «Коокоо», где в 59 матчах набрал 32 (15+17) балла за результативность.