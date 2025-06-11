Нападающий Александр Волков объявил, что покидает минское «Динамо»

«Два года как один миг. Для меня было большой честью и огромным удовольствием играть за таких болельщиков как вы. Отдельную благодарность хочу выразить своим партнёрам партнёрам по команде, тренерскому штабу и персоналу. Большое спасибо всем, кто был рядом, верил и поддерживал команду. Вы показали, как можно и нужно болеть! Вы — одна большая семья. Каждый из вас навсегда останется в наших сердцах! Увидимся на льду, Минск», — написал Волков в соцсети.