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СМИ: «Витязь» готовится к банкротству и выставил весь состав на продажу

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Витязь» выставил весь свой состав на продажу, чтобы закрыть долги и подготовиться к процедуре банкротства, сообщает «Матч ТВ».

Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В ЦСКА из подмосковного клуба уже перешли нападающий Дмитрий Бучельников и защитник Джереми Рой. Кроме того, нападающий Дерек Барак стал игроком «Металлурга».

«Долги “Витязя” составляют сейчас около 400 миллионов рублей. Там весь состав выставляется на продажу. Клуб готовится к процедуре банкротства», — утверждает источник, приближенный к ситуации.

«Витязь» был основан в 1996 году и выступал в КХЛ с момента основания лиги в 2008 году. В прошлом сезоне клуб из Балашихи занял 10-е место в Западной конференции и не вышел в плей‑офф.