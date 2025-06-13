«Витязь» на распутье. КХЛ скоро потеряет подмосковный клуб?

И сейчас в ситуации с «Витязем» удивляет в первую очередь даже не её тотальная внезапность (буквально за несколько дней до этого клуб продлевал контракты, были слухи о новых легионерах). Удивляет почти полная тишина вокруг неё — и вряд ли из-за того, что всем нечего сказать. Где привычные нам открытые письма, заявления и пресс-релизы лиги, призывы от экспертов «защитить самобытный клуб»? Всем как будто интереснее прикинуть, куда отправятся хоккеисты «Витязя», когда они все станут НСА.