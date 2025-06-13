«Витязь» на распутье. КХЛ скоро потеряет подмосковный клуб?

Внезапно в новостные ленты вернулись заголовки, которые мы успели забыть за последние лет этак 15. Многие коллеги (и я в том числе) не без оснований подумали, что история «Спасите “Витязь” является информационной ширмой для ожидаемого прихода в клуб Романа Ротенберга. Какие-то телеграм-каналы даже утверждали, что Роман Борисович собирает свой штаб для работы в следующем сезоне. Однако время шло, а позитивных для клуба новостей не появилось.
Бодрятся соцсети клуба, но их администраторы не могут найти деньги, которые необходимы для функционирования клуба.
«Мы хорошо знаем на протяжении многих лет руководителей и менеджмент “Витязя”. Мы им никого не предлагаем. Они всё знают и открыто говорят, что клуба на следующий сезон не будет. Для того чтобы “Витязь” остался в КХЛ, должно произойти что‑то невероятное. Насколько я знаю, у “Витязя” нет доступа в базу КХЛ для подписания новых контрактов», — заявил один из ведущих российских хоккейных агентов Александр Черных. Джереми Рой и Дмитрий Бучельников покинули команду ради ЦСКА: их трансферы ориентировочно принесут «Витязю» 90 млн рублей.
В общем, это напоминание примерно о конце нулевых — начале 2010-х. Пока одни клубы поздней Суперлиги и ранней КХЛ могли тратить миллионы долларов на звёзд НХЛ, пользуясь крепким рублём, другие летом выходили на паперть и просили подать на пропитание. Обычно лидерами в этом грустном забеге были «Кузня» и «Автомобилист», который до нынешней эры благоденствия был одним из самых бедных клубов лиги.
Впрочем, характерно это было и для футбола, и для других видов спорта. Почти обязательным атрибутом были открытые письма президенту (или премьер-министру) и акции за сохранение клуба, где обязательно употреблялся эпитет «самобытный». Иногда деньги давали, но чаще их всё-таки не находилось, и «Небесная лига» пополнялась новым участником — ну или клуб возрождался уже во Второй лиге со старым названием и новым юрлицом.
Именно в хоккее за последние 10 лет ситуация стабилизировалась. КХЛ потеряла бо́льшую часть клубов из дальнего зарубежья, но всё-таки не российских. В НХЛ (Небесную хоккейную лигу) отправился только «Медвешчак», который обанкротился уже в австрийском чемпионате. Более того, лига даже сама выгнала из своего состава несколько команд, которые по тем или иным причинам больше не тянули игру на высшем уровне.
И сейчас в ситуации с «Витязем» удивляет в первую очередь даже не её тотальная внезапность (буквально за несколько дней до этого клуб продлевал контракты, были слухи о новых легионерах). Удивляет почти полная тишина вокруг неё — и вряд ли из-за того, что всем нечего сказать. Где привычные нам открытые письма, заявления и пресс-релизы лиги, призывы от экспертов «защитить самобытный клуб»? Всем как будто интереснее прикинуть, куда отправятся хоккеисты «Витязя», когда они все станут НСА.
История с финансовыми проблемами балашихинского клуба вообще не является какой-то особенной именно для КХЛ или для России. Даже в НХЛ уже в XXI веке клубы четырежды подавали на банкротство («Оттава» и «Баффало» в 2003-м, «Финикс» — в 2009-м, «Даллас» — в 2011-м). Про европейский футбол можно даже не упоминать: и в топ-лигах топ-стран (за исключением разве что Германии) финансовые проблемы и распродажи ведущих игроков — история почти что ежегодная.
Однако есть то, что отличает наши банкротные дела. Большинство из этих клубов спасали либо организации болельщиков, либо сердобольные помощники с большими банковскими счетами. Клубы либо были важны местному сообществу, либо новые владельцы понимали, что они могут заработать вистов на этом деле и сами в потенциале заработать. Так Юджин Мельник какое-то время пользовался почётом как человек, который спас «Оттаву» от разорения и переезда, Марио Лемье в конце 90-х выручил «Питтсбург», который слишком щедро сорил деньгами. Спасителей для «Витязя» не просматривается — по крайней мере пока.
Причиной этого может быть и то, что «Витязь» в его современном состоянии — это чуть ли не самый грустный клуб КХЛ. За 17 лет игры в лиге подмосковная команда сменила больше городов (Чехов — Подольск — Балашиха), чем выиграла матчей в плей-офф (один с «Локомотивом» в 2023-м).
И потом клуб идентичность потерял — как потерял и интерес болельщиков. Главной силой «Витязя» последние годы было приглашение крутых легионеров, только вот надолго удержать Сятери, Аалтоненов и Дэнфортов подмосковный клуб не мог, а замены не всегда получались равноценными.
Клубу совсем не помогала негласная встроенность в систему СКА, когда ведущие таланты подольской школы (Демидов, Подколзин, Хуснутдинов и другие) уезжали в Петербург, не успев даже дебютировать за «Витязь». Однако теперь эта школа не входит в клубную структуру — она заявила самостоятельный клуб в НМХЛ и успела продать Александра Жаровского в «СЮ».
Итог закономерен. «Витязь» является наименее посещаемым российским клубом КХЛ (2839 зрителей), ненамного обгоняющий совсем чужой для Мытищ «Куньлунь» (2205). Как ходили бы в Балашихе без десантов московских болельщиков, приезжающих на игры грандов — даже представить страшно.
Без «Витязя» средняя посещаемость КХЛ выросла бы на 200 зрителей и позволила бы занять второе место в Европе, опередив швейцарскую лигу. Телеграм-канал клуба не перевалил за 10 тысяч подписчиков, опять же единственный из российских. После переезда в Балашиху «Витязь» фактически потерял небольшую, но стабильную старую фан-базу Подольска.
Хоккей потерял воскресенский «Химик», вернувшийся к жизни только в виде фарма «Спартака»; ХК МВД; сохранивший хотя бы клуб МХЛ «Атлант». В футболе «Химки» прекратили существование, оставив после себя гигантские долги — а ещё в 2010-м в схожую ситуацию попал «Сатурн». В баскетболе разорившиеся «Химки» оскандалились настолько, что Лига ВТБ не хочет принимать клуб обратно, а «Триумф» из Люберец переехал в Петербург и стал «Зенитом».
Все эти клубы объединяет одно: это молодые клубы из региона, где доминируют столичные супергранды с историей, деньгами и возможностями. Попытки догнать соседей стабильно заканчивались плохо — даже если зрительский интерес был неплохим (как у «Сатурна» и «Атланта»). Насколько вообще жизнеспособным является создание команды в такой ситуации? У нас не Лондон и не Буэнос-Айрес, где в рамках одной агломерации уживается по десятку популярных команд. Увы, клуб без болельщиков так долго на таком уровне жить не может — нельзя сказать, что это справедливо, но это ожидаемо.
Однако главный вопрос возникает в КХЛ. Совсем недавно лига подтвердила полный состав участников, буквально за неделю до нынешней ситуации Алексей Морозов заверил, что все команды зайдут в новый сезон лиги. Чего же тогда стоят все гарантийные письма, которые присылают в офис КХЛ? И не стоит ли нам ждать, что в каком-нибудь городе тоже в один момент повернут финансовый рубильник?
Автор: Родион Власов