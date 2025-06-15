«Динамо» приобрело легионера, а Ротенберг будет тренировать детей. Хоккейные итоги дня

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 15 июня.
Волков рассказал, почему выбрал «Авангард»
Александр Волков, недавно пополнивший состав «Авангарда», дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал, почему выбрал именно Омск.
— Александр, поделись первыми эмоциями от подписания контракта с «Авангардом».
— Очень рад, что легко смогли договориться и найти общий язык. Здорово, что теперь стал частью такой амбициозной и сильной команды.
— Почему именно трёхлетний контракт?
— Сам хотел долгосрочное соглашение, чтобы появилась стабильность. Когда на один-два года контракт — всё по-другому, а тут можно забыть обо всём лишнем, полностью отдаваться интересам команды.
— На тебя был большой спрос в КХЛ. Почему твой выбор пал именно на «Авангард»?
— Повторюсь: очень лёгкие переговоры получились. У нас с Омском была взаимная заинтересованность, а самый главный фактор — амбиции клуба. По разговору с главным тренером, с руководством «Авангарда» мгновенно понял, что мы сходимся в целях, в видении хоккея, в построении команды. Поэтому решение было принять несложно.
Ротенберг рассказал о своём будущем
Роман Ротенберг, недавно покинувший пост главного тренера СКА, рассказал, чем планирует заняться дальше.
«Считаю, что за четыре года мне удалось достичь многого — как в личном развитии, так и в развитии игроков. Мы только в начале большого пути. Нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперёд. Я всегда готов к новым вызовам, открыт для предложений. Сейчас, это хочу подчеркнуть, я полностью сконцентрирован на детско-юношеском хоккее. И я буду тренировать детей в следующем сезоне», — сказал Ротенберг.
Шуми Бабаев рассказал о ситуации в «Витязе»
Совсем недавно в интервью «Чемпионату» известный агент Александр Черных высказался о ситуации в «Витязе». Шуми Бабаев, у которого достаточно клиентов в подмосковной команде, тоже не остался в стороне.
«Сейчас такая ситуация, что “Витязь” рассматривает вариант продажи своих лидеров для того, чтобы заработать денег. Но и вариант того, что Иван Чехович продолжит карьеру в “Витязе”, тоже остаётся, мы все варианты сейчас рассматриваем», — рассказал Бабаев.
Девин Броссо перешёл в московское «Динамо»
Экс-нападающий «Амура» Девин Броссо пополнил состав московского «Динамо». Контракт подписан на один год.
Генеральный директор московской команды Сергей Сушко прокомментировал переход: «Девин Броссо стал первым подписанием московского “Динамо” в межсезонье. Быстрый и юркий форвард, с хорошей техникой и броском, хорошо себя зарекомендовал в нашей лиге в “Куньлуне” и “Амуре”. Канадский форвард добавит нам вариативности в нападении и повысит атакующий потенциал. Приветствуем новичка и желаем только удачи!».
В прошлом сезоне 29-летний канадский форвард представлял «Амур», за который набрал 22 (13+9) очка в 33 играх регулярного чемпионата КХЛ.
Симашев привёз Кубок Гагарина в Кострому
Совсем недавно Кубок Гагарина побывал в Воронеже, куда его привёз Егор Сурин. Дмитрий Симашев, как это обычно бывает, тоже привёз заветный трофей в родной город — в Кострому.
«Симашев презентовал трофей воспитанникам клуба “Искра”, за который сам играл в детстве. А ещё провёл автограф- и фотосессию с болельщиками», — написано в сообщении пресс-службы ярославского клуба.
В прошедшем сезоне Симашев сыграл 77 матчей с учётом плей-офф, забил один гол и сделал шесть результативных передач. По окончании сезона Симашев подписал трёхлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Юта Мамонт».
Егор Торишный