Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Форвард «Локомотива» Максим Берёзкин привёз Кубок Гагарина в родную Читу

Нападающий ярославского «Локомотива» Максим Берёзкин привёз завоёванный Кубок Гагарина на родину в Читу.

Источник: Чемпионат.com

Нападающий ярославского «Локомотива» Максим Берёзкин привёз завоёванный Кубок Гагарина на родину в Читу.

«Возле аэропорта нападающего “Локомотива” ждали юные воспитанники спортивной школы по хоккею “Манул”. После тёплого приёма от воспитанников спортшколы наш чемпион сыграл с ними на льду, а также встретился в ледовом дворце с командой ветеранов СВО по следж-хоккею», — написано в сообщении пресс-службы ярославского клуба.

23-летний Берёзкин — уроженец Читы. В минувшем сезоне он в составе ярославцев сыграл 87 матчей (с учётом Кубка Гагарина) и набрал 56 (24+32) очков. По окончании сезона форвард заявил, что нацелен на переход в «Эдмонтон Ойлерз» через год. Напомним, россиянин был выбран «Эдмонтоном» в пятом раунде драфта в 2020 году.